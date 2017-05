Antonio Jiménez, de 13TV, se defiende de su actuación ante el atentado de Mánchester

El periodista Antonio Jiménez fue noticia el pasado martes cuando, en su programa El cascabel al gato, de 13TV, comentó las primeras informaciones sobre el atentado de Mánchester en el que murieron 22 personas y 59 más resultaron heridas.

Jiménez se ha defendido en declaraciones a El Mundo: "Nuestra sensibilidad con las víctimas del terrorismo es máxima, del programa y mía", aclara.

Según el presentador, el incidente tuvo lugar cuando "informativamente hablando no había nada. No había atentado". Por eso, califica los comentarios como "una broma".

A pesar del revuelo mediático, el periodista no plantea retractarse de sus declaraciones: "Si eso, disculparme, porque yo en ese momento no me había adelantado a la policía de Manchester y no sabía que era un atentado".

El presentador de 13Tv cuando salta la noticia de las explosiones en Manchester. Vergüenza ajena es poco. pic.twitter.com/weWeHrmF67 — ZerBe (@ZerBe_Zero) 23 de mayo de 2017