Los autobuses escolares en Galicia podrán llevar también otros viajeros en el rural desde el próximo curso

La integración de los sistemas de transporte público por carretera que ha sido aprobada este miércoles por el Gobierno gallego permitirá que autobuses escolares puedan llevar desde el próximo curso a otros viajeros en Galicia, lo que tendrá una especial incidencia en el rural.

Esta decisión, que el Ejecutivo ya había avanzado, permitirá emplear las plazas vacantes en autobuses escolares para el transporte regular de pasajeros en los casos en que sea "posible y necesario", aumentando así las posibilidades de movilidad de quienes vivan en el rural.

Lo ha destacado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha aludido al diálogo fructífero con las asociaciones de padres y madres de alumnos (ampas) en relación a este asunto, cuya "comprensión" ha ensalzado, antes de subrayar que se extenderá la figura del acompañante a todas las líneas en las que se opte por esa convivencia.

La Xunta calcula que la decisión de extender la figura del monitor acompañante permitirá aumentar la presencia de este responsable "en hasta un 10 por ciento, en función de las zonas".

QUE FUNCIONE BIEN EL TRANSPORTE ESCOLAR, "PRIORITARIO"

La integración de las rutas escolares en el transporte regular será, en un primer momento, parcial, y afectará en torno al 10 por ciento de las líneas de estudiantes.

En las zonas en las que se integrarán ambos sistemas, se reforzará el acceso al transporte público de la población, al duplicarse el número de paradas de autobús.

El acuerdo garantiza que "la prioridad" en la integración será "el correcto funcionamiento del transporte escolar, quedando blindada la atención de las necesidades del alumnado en cuanto a horarios y paradas, así como asegurando la figura del acompañante escolar en todas las líneas".

Preguntado acerca de si habrá zonas separadas para alumnos y estudiantes, Feijóo ha replicado que la pregunta es "de nota".

Así, aunque ha asegurado desconocer cuál será la organización en cada autobús, ha avanzado que no habrá "barrera física" alguna y ha apelado a la "convivencia". No en vano, ha argumentado que en otros autobuses tampoco se separa entre menores y adultos, y ha incidido en que no tendría sentido hacerlo, por ejemplo, entre una madre y su hijo.

APROBACIÓN DEFINITIVA EN DICIEMBRE DE 2019

Este acuerdo -que previamente abordaron las Consellerías de Infraestruturas y Educación con las ampas- supone "un paso decisivo" para la puesta en marcha el próximo mes de agosto de la primera fase del plan de transporte público de Galicia, con la que se pretende "garantizar la continuidad de los servicios" una vez que finalice la vigencia de los contratos de concesión.

Al mismo tiempo, según la Xunta, "anticipa" soluciones para la reordenación "plena" del sistema, apostando por el aprovechamiento de sinergias, por la racionalización de la oferta y por la coordinación de servicios.

Las nuevas medidas, que se pondrán en marcha a corto plazo y que estarán vigentes para el próximo curso en diferentes zonas de la comunidad, serán "evaluadas de forma permanente" para la reordenación global del sistema de transporte público de Galicia, que culminará con la aprobación definitiva del plan en diciembre de 2019.

