Muere Fantasma, el lobo inspirado en el animal de Jon Nieve en  'Juego de Tronos'

Este domingo ha muerto el lobo que adoptó George R. R. Martin en honor de Fantasma, el compañero animal de Jon Nieve en Juego de Tronos, según ha informado George R. R. Martin en su cuenta oficial de Twitter.

In loving memory of the real life Ghost from the Wild Spirit Wolf Sanctuary. He passed this week & he will be missed. R.I.P pic.twitter.com/FHGRpagEiC