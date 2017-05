La evolución del frikismo, de la pasión marginal por los cómics y la serie B al "ahora todo es friki"

¿Qué es friki?, dices mientras clavas tu sable láser en mi TARDIS azul. ¿Qué es friki? ¿Y tú me lo preguntas (en klingon)? Friki... eres tú. O no, porque ahora, cuando todo parece friki (ser fan de Juego de Tronos, esperar ansioso la nueva temporada de The Walking Dead, saber quiénes son los Guardianes de la Galaxia...), puede que nada lo sea.

Imágenes 1 Foto

En cualquier caso, para cualquiera que sienta que lo es, sean cuales sean los motivos, el 25 de mayo es su gran día, el Día del Orgullo Friki, una jornada que se celebra desde 2006 y que invita a los fanáticos de los cómics, la fantasía, la ciencia ficción, los videojuegos, el rol... a celebrar sus aficiones sin complejos.

Dos de esos grandes frikis felices de serlo son Paco Fox y Miguel Ángel Viruete, máximos responsables del programa de internet Videofobia y del espacio de Movistar+ Cinebasura, dos modestos reductos mediáticos donde dan rienda suelta a su pasión por el cine cutre, películas involuntariamente tan malas que merecen ser descuartizadas a golpe de chistes e ingeniosas ocurrencias.

Ahora, Fox y Viruete han decidido transformar ese gusto por el cine malo en una película propia, Cinebasura: la peli, que es una oda al celuloide chapucero y todo un canto a un universo friki donde conviven ninjas, zombis, bandas callejeras de los 80, monstruos, portales interdimensionales...

Con ellos no hay duda, sí, son frikis. ¿Pero de qué tipo? Según explica Paco Fox a 20minutos, "hay dos tipos de frikismo". "Está el frikismo real, que va todo de amor y de querer el cine y pasárselo bien, y está el friki hipsteril, que va todo de odiar, de no querer, de 'todo esto me parece una mierda'. No, a nosotros nos gusta todo, lo friki y también lo cultureta, ¿por qué no?", cuenta el codirector y también protagonista de la película.

Está el frikismo real, que va todo de amor y de querer el cine y pasárselo bien, y está el friki hipsteril, que va todo de odiar

En ese frikismo "malo" están los que no entienden que lo que antes era minoritario se haya convertido en entretenimiento de masas. "No me gusta cuando un friki dice 'bah, es que eso ya es para todo el mundo'. Lo que pasa es que ahora ya le gusta a todo el mundo. Si es la polla, ahora eres el puto rey del mundo, eres mejor, puedes hasta follar por ser freak. Yo en 1980 habría pagado por lo que tenemos hoy" comenta entre risas.

Sin embargo, Fox admite que el término se ha corrompido con los años y ya no es sencillo definirlo. "El mejor ejemplo... Llevamos diez temporadas de The Big Bang Theory y hasta la serie se ha desvirtuado».

Esta expansión del frikismo, que ha acabado difuminando un poco el concepto, se debe según Miguel Ángel Viruete a la democratización que trajo internet. "Antes, el que leía tebeos estaba ahí en su casa y tenía un grupo de colegas muy pequeño. Sin embargo, internet ha hecho que gente de gustos comunes hable y se pueda juntar. Además, eso incentiva que consuman más, que se creen iniciativas... Ha pasado con todo, con los cómics, con los videojuegos, con el cine...".

El próximo 2 de junio, Fox y Viruete dejarán volar esa pasión friki con CineBasura, una gamberrada con tres propósitos: "que nos masacre cierto tipo de crítica, que otra salga muy confundida y que alguien del equipo de la peli consiga trabajo gracias a ella".