El PP pide un informe sobre los presupuestos participativos porque cree que no se podrán ejecutar

En rueda de prensa, las concejales del PP, Patricia Cavero y María Navarro, han advertido de que "las prisas por poner en marcha" los presupuestos participativos han generado una situación de "inseguridad" y han expresado sus dudas "más que razonables" sobre si los proyectos se podrán llevar a cabo este año.

Cavero ha apuntado que de los cinco millones iniciales que se reservaron para los presupuestos participativos "nos dejamos por el camino 500.000 euros" cuando los vecinos seleccionaron los proyectos que deseaban impulsar en cada barrio.

En la comisión de Economía y Cultura que se celebrará este jueves se presentará una modificación de crédito por importe de 3,8 millones para promover 105 proyectos de los 120 ratificados por los vecinos, de forma que "se pierden 750.000 euros más y 15 proyectos se quedan fuera", ha dicho la concejal del PP, para señalar que "no sabemos por qué se quedan fuera" estas iniciativas que habían elegido los zaragozanos para mejorar sus "calles, aceras o plazas".

Como ejemplo, Cavero ha manifestado que en el Casco Histórico "no sale una zona infantil en la plaza de San Pedro Nolasco, ni un semáforo junto al centro cívico de Santa Isabel", de forma que en este proceso "constatamos lo que decimos desde el minuto uno y es que los presupuestos participativos no van a ser una realidad, no se van a ejecutar" y se va a pasar de generar "ilusión" en los ciudadanos a "la frustración".

"INSEGURIDAD"

La concejal María Navarro ha precisado que en la comisión de este jueves el PP se abstendrá en la votación por la "inseguridad jurídica" que les suscita este proceso y ha preguntado si las obras se incorporarán a los grandes contratos ya existentes o si se adjudicarán con contratos menores.

Navarro ha anunciado que el PP solicitará un informe al Interventor General para "despejar" las dudas jurídicas existentes porque "no queremos que pase como con la ampliación del Bizi o la operación baldosa, que se generen expectativas a los ciudadanos y luego se vean frustradas".

"Queremos unos presupuestos participativos reales", ha remarcado, al indicar que los vocales del PP en las juntas municipales presentarán mociones en cada distrito para que con los recursos que no se han asignado a ningún proyecto los vecinos puedan decidir a qué dedicarlo en sus barrios.

NO SE PIERDEN PROYECTOS NI DINERO

Fuentes del equipo de Gobierno han explicado que todas las partidas relativas a los presupuestos participativos se incluyeron inicialmente en el área de Urbanismo hasta conocer su destino y ahora se efectúan estas modificaciones de crédito para que figuren en su área, si bien los 15 proyectos por importe de 750.000 euros no se contemplan en esta modificación porque son del área de Urbanismo y no se pierden.

Asimismo, las mismas fuentes han aclarado que los 500.000 euros iniciales que no se vincularon a ninguna iniciativa se dedicarán en cada zona a lo que los vecinos decidan, de forma que tampoco se perderán esos recursos.

