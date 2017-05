Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, se ausenta del juicio de Gürtel por sufrir vértigos

La esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha alegado una dolencia en las cervicales que le produce vértigo para no sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados del juicio del caso Gürtel tal como había ordenado el tribunal.

Al comienzo de la vista, a la que sí ha asistido el acusado Bárcenas, su abogado ha comunicado tal circunstancia ante lo que la fiscal ha pedido que se la examinara por un médico forense para certificar tal padecimiento.

El presidente de la Sala, Ángel Hurtado, ha señalado que dado que la comunicación de que Bárcenas y su mujer debían estar en la Sala, al afectarles los interrogatorios, se hizo el martes con poco tiempo de antelación, no iba a aplazar la sesión, que ha comenzado con la ausencia de Iglesias.



No obstante el magistrado ha advertido de que el matrimonio deberá comparecer en la próxima sesión, el 5 de junio, al afectarle los interrogatorios a los testigos, entre otros un hermano de Bárcenas.



En cualquier caso el presidente de la Sala ha pedido a los abogados que tomen la iniciativa de comunicar a los acusados las sesiones que les puedan afectar ya que, en sus propias palabras, "no es cuestión de que la Sala esté pasando lista todos los días".

ADADE se opone a que Rajoy testifique por videoconferencia

Por otro lado, la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha comunicado al tribunal que se opone a que la declaración como testigo en el juicio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea por videoconferencia.

Rajoy pidió testificar por videoconferencia el día 26 o el 27 de julio a través de un escrito remitido a la Audiencia Nacional, en el que la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario Pablos, ofreció esas dos fechas como las "más adecuadas" en función de la agenda del jefe del Ejecutivo.

ADADE ha presentado a la Sala un documento de alegaciones a dicho escrito en el que considera que Rajoy debe comparecer para su declaración testifical en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), donde se está celebrando la vista, o bien habilitar su despacho para que el tribunal y las partes lleven a cabo el interrogatorio.

Además, ADADE considera que es el tribunal el que debe fijar la fecha y en su caso dar a elegir entre más de una al presidente del Gobierno para la práctica de esta prueba. El tribunal que juzga la primera época de la trama de corrupción Gürtel (1999-2005) decidió el pasado 18 de abril citar a Rajoy como testigo a petición de ADADE.