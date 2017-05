Bahamonde niega tener participaciones en 'Sol Sayago' y dice que no conocía que su hijo tuviera relación con la empresa

Durante su declaración en la juicio que se está desarrollando en la Audiencia Provincial sobre la denominada 'Trama solar' ha señalado a preguntas del Ministerio Fiscal, se ha referido al contrato privado que inició con Pevafersa y en el que se iban a adquirir unas participaciones de Sol Sayago.

Según la explicación de Bahamonde durante su declaración, hubo una reunión con representantes de Pevafersa para ofrecer estas participaciones tanto a él como a Agustín de la Fuente, vinculado a Iberdrola, y Leandro Villasante, responsable de Endesa en la provincia.

Esas acciones serían el pago por su asesoramiento técnico en la empresa "pero ese contrato se anuló en una semana y no llegó ni al registro", ha asegurado Bahamonde. El objetivo era "entrar como ténicos en el grupo Pevafersa, como expertos en el sector fotovoltaico", ha precisado. Así, aunque las condiciones "parecían atractivas", no se llevó a término.

Según el informe del fiscal, la suma de las acciones con las que se iba a pagar tanto a Bahamonde como a De la Fuente, un total de 802, son las misma cantidad que compró tiempo después una empresa creada por este segundo y otra puesta en marcha por el hijo de Bahamonde y una amiga, Blanca Blanco, también acusada, y denominada 'Iniciativas Renovables'.

Por otra parte, el exjefe de Industria ha señalado que la autorización que dio, debido a su cargo, a la empresa Sol Sayago en enero de 2008 con respecto a la solicitud de instalaciones fotovoltaicas no tiene nada que ver con esas vinculaciones anteriores.

"Las firmé igual que hice con las otras 29 que me pasaron los técnicos", ha reconocido, al tiempo que ha negado que supiera que su hijo tenía algo que ver con Sol Sayago. "Sabía que trabajaba para Pevafersa, pero de esto último me enteré tiempo después por la prensa", ha precisado.

En el turno de su abogado defensor, Francisco Javier Gómez de Liaño, ha reiterado que el contrato que se inició con Pevafersa era privado y se vinculaba a entrar a formar parte del equipo directivo de la empresa para asesoramiento "pero finalmente no se llevó a cabo y terminó diluyéndose".

Sobre su actividad como jefe del Servicio de Industria de la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, el abogado ha explicado al jurado que tenía que firmar lo que le pasaban los técnicos "que son los que comprobaban si las empresas solicitantes cumplían los requisitos. Tenía la obligación legal de firmar esas autorizaciones si así los cumplían", ha subrayado.

Por último, Gómez de Liaño le ha preguntado directamente si en algún momento se había servido de su puesto de funcionario público para enriquecerse, a lo que ha indicado que siempre actuó "de acuerdo con la ley y correctamente, hasta tal punto que recibí las felicitaciones del propio delegado territorial de la Junta en Zamora, Óscar Reguera. En ningún caso he ganado un euro y todo esto es un insulto para una persona con cuarenta años de ejercicio profesional por quienes se han querido montar esta película", ha lamentado.

En el turno del segundo acusado, Javier Bahamonde, hijo del exjefe de Industria, ha reconocido que era el abogado de Pevafersa y las empresas vinculadas a ella, una labor que su padre sí conocía.

Sobre la finalidad de la creada Sol Sayago, el acusado ha señalado desconocerla, puesto que no participó en ella "sino que era socio de una empresa que sí participó en esta", ha precisado, en referencia a Iniciativas Renovables.

Por tanto, ha justificado que no supiera cuál es la razón por la que Sol Sayago tuviera en 2006 unas pérdidas de 53 euros y dos años después contara con unos beneficios de 779.000 euros. "Mi participación en Iniciativas Renovables no tiene nada que ver con el contrato inicial que tenía mi padre con Pevafersa, aunque no llegó a materializarse", ha finalizado.

Después de las declaraciones de José Bahamonde

y Javier Bahamonde, ha llegado el turno del resto de imputados: José Luis Fernández, dueño de la empresa Pevafersa, Agustín de la Fuente, de Iberdrola, y Blanca Blanco, amiga de la familia Bahamonde y relacionada con ella a través de la empresa Iniciativas Renovables.

Tras los testimonios este martes de los cinco acusados, este miércoles y jueves será el turno de los testigos tanto de la defensa como de la acusación, para finalizar la semana con las declaraciones de los peritos y los informes finales de ambas partes. Será el lunes 29 de mayo cunado el jurado deberá deliberar sobre su veredicto.

Consulta aquí más noticias de Zamora.