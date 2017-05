Más de 500 personas se manifiestan en Ourense para pedir ayudas directas para los afectados por las heladas

Más de 500 personas han salido a la calle en Ourense este martes para reclamar el impulso de ayudas directas a los agricultores afectados por las heladas registardas en los meses de abril y mayo. En la protesta se han reunido representantes de las cuatro denominaciones de origen vitivinícolas de Ourense, de la Ribeira Sacra de Lugo y productores de castaña y miel.

Asimismo, portavoces de los sindicatos agrarios han confirmado que en una semana se reunirán en Ourense con la conselleira de Medio Rural, Angeles Vázquez, para reclamar apoyo para estos productores advirtiendo de que, en caso de no obtener respuesta a sus reclamaciones, llevarán sus protestas a las calles de Santiago de Compostela.

Entre los manifestantes se encontraba el alcalde de Ribadavia, capital de O Ribeiro, Ignacio Gómez; el ex alcalde de Manzaneda y diputado por En Marea, Davide Rodríguez, o la parlamentaria del BNG Noa Presas.

Los participantes, que llegaron a la ciudad en más de 15 autobuses, partieron del entorno del Pabellón de Os Remedios en torno a las 11,15 horas y mantuvieron una concentración enfrente de la delegación territorial de la Xunta hasta pasadas las 13,00 horas.

Acompañados por el sonido de los bombos y aperos de labranza de Viana recorrieron las calles de la ciudad entre gritos de 'el campo de Ourense está en pie' o 'Feijóo escucha, el campo está en lucha'.

Entre las pancartas se podían leer reivindicaciones de las distintas zonas afectadas por las heladas como 'Pantón reclama subvenciones', 'La gente del Ribeiro está en pié', 'Por nuestras cepas, por nuestro futuro" o 'Nos arruinó la helada', lema que portaban los productores de castaña y miel.

PETICIÓN DE UN REGISTRO DE AFECTADOS

A su llegada a la delegación territorial de la Xunta una viticultora de Beade (O Ribeiro) leyó el comunicado conjunto firmado por sindicatos convocantes (UU.AA., SLG y FRUGA, entre otras entidades) en el que se reclama a la Xunta que abra un registro, a través de las oficinas agrarias comarcales para conocer el número de afectados y la superficie real dañada por la helada.

Los productores también han reclamado una "línea de ayudas" con el mismo importe que las aprobadas en agosto del pasado año tras una granizada que afectó a la producción de la Ribeira Sacra lucense.

Estas ayudas serían de 7.500 euros por hectárea hasta un máximo de 15.000 euros por productor e irían destinadas a sufragar los gastos de los trabajos de poda y recuperación de los viñedos afectados.

También ha pedido que se condonen las cuotas pagadas a la Seguridad Social, por parte de los trabajadores autónomos del sector, durante un período de seis meses y que la Xunta trabaje en una "mesa de negociación" con el sector para adaptar los seguros agrarios a la realidad gallega.

Por último, los afectados por las heladas han reclamado al Ejecutivo gallego la puesta en marcha de una línea de créditos sin costes de tramitación y con interés cero para paliar las pérdidas económicas que supondrá la falta de producción este año.

PRÓXIMAS MOVILIZACIONES

Al término de la manifestación los portavoces de los productores fueron recibidos por la delegada territorial, Marisol Díaz Mouteira, que les ha trasladado el compromiso de la Xunta para poner en marcha una serie de créditos blandos, así como el aplazamiento de cuotas.

Sin embargo desde la organización de la marcha se han considerado "insuficientes" estas propuestas al no contemplar las ayudas directas a los agricultores.

A la espera de reunirse con la conselleira a lo largo de la próxima semana los afectados han decidido esperar a los resultados de esta reunión antes de convocar nuevas movilizaciones.

Momentos antes de la manifestación Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), ha destacado que los datos del Ministerio de Agricultura "certifican" que las heladas han afectado a "entre un 80 y un 94% de la producción de vino y que más de 4.900 productores de la provincia "se van a quedar sin ingresos en 2017".

Para el secretario xeral de UU.AA. la propuesta de solución ofrecida por la Xunta de Galicia "es insultante a la inteligencia", porque supondrá que personas que viven del campo en Ourense "tengan que abandonar su actividad".

Así, ha incidido en que "los créditos no son una solución, porque los bancos no van a dar dinero a quien no puede vender nada este año. La única salida que hay son las ayudas directas a la renta".

La parlamentaria del BNG por Ourense Noa Presas, ha pedido a la Xunta que "mueva ficha" y apruebe ayudas para los afectados.

En este sentido ha recordado que mañana, miércoles, "la conselleira tendrá la opción de rectificar y aprobar una proposición no de ley que presenta el BNG para ayudar al vino y a otros sectores".

Presas ha calificado de "perversa" la solución que apunta a que los productores contraten seguros agrarios por considerar que "la conselleira tiene conciencia de los problemas que hay con los seguros: que son muy caros y que normalmente no asumen los gastos producidos por las heladas".

El diputado de En Marea Davide Rodríguez ha confirmado que su formación "apoyará la moción presentada por el BNG" y ha criticado que el vino y la castaña, "dos sectores que mueven más de 200 millones de euros al año están totalmente desamparados por la administración.

