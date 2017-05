Mario Gómez lamenta la salida de Trigueros y asegura no entender las "discrepancias" de las que habla el ex edil

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Mario Gómez, ha lamentado la salida de Javier Trigueros, pues "es una situación no deseable, pero respetamos las decisiones personales que se tomen y le deseamos la mejor de las fortunas en su nueva andadura", asegurando no entender las "discrepancias" de las que habla el ex concejal de Cs.

En declaraciones a Europa Press, Gómez ha explicado que "nos reunimos todas las semanas, prácticamente, para ver estrategias y posicionamiento de partido y la preparación de mociones".

Lógicamente, ha continuado, "cada uno puede tener su idea, pero al final se toman las decisiones de forma colectiva con un objetivo común: potenciar nuestro proyecto político en beneficio de los ciudadanos".

Tras lo que Gómez se ha mostrado sorprendido con la forma en la que Trigueros ha comunicado su salida del grupo, a través de un correo electrónico, aunque, ha reconocido que es "algo que nos esperábamos a raíz de lo ocurrido en el Pleno pasado, al votar en contra de una enmienda de Ciudadanos".

Después de eso, ha añadido el portavoz de la formación naranja en el municipio de Murcia, "estuve hablando con él y comentó que, en aquel momento, seguía en el partido y con el trabajo de Ciudadanos, aunque señaló que no sabía dónde iba a estar mañana; lo que te pone en alerta".

Pero, ha insistido, después del Pleno "siguió trabajando de forma normal, con sus actuaciones y agenda, representando al grupo municipal", por lo que "entendimos que la cosa se había quedado ahí y no emprendimos ninguna acción de sanción ni amonestación ni apertura de expediente, al entender que fue un hecho puntual".

En su opinión, la salida de Trigueros de Ciudadanos y la de Luis Bermejo de Ahora Murcia, ambos como concejales no adscritos, es algo "de lo que podría aprovecharse el PP".

"A río revuelto, ganancia de pescadores", ha exclamado, "no es plato de buen gusto que esto ocurra en ningún grupo político", no obstante, "seguiremos trabajando en defensa de los vecinos del municipio y del programa de Ciudadanos".

