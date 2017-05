Estado Islámico prohíbe a sus combatientes utilizar las redes sociales

La organización terrorista Estado Islámico (EI) ha prohibido a sus "soldados" usar las redes sociales y ha amenazado con imponer sanciones a cualquiera que infrinja esas instrucciones.

En una misiva emitida por la llamada "comisión delegada", la más alta instancia dentro de la estructura "administrativa" de Estado Islámico, el grupo terrorista calificó estas redes de herramientas concebidas por "los enemigos de Alá y de su profeta" y vigiladas por ellos.

Dicha "comisión" está directamente conectada con el "emir" del grupo yihadista, y supervisa el resto de órganos civiles y militares, así como las regiones territoriales controlados por el grupo en Siria e Irak.

"El profuso uso de las redes sociales entre los soldados del Estado Islámico ha causado un gran perjuicio al grupo", explicó en la nota que decretó una prohibición "absoluta" del empleo de esas redes.

La carta fue emitida el pasado 14 de mayo y tiene un formato usado habitualmente en todos los documentos "oficiales" del grupo yihadista.

Las redes sociales e internet han sido las herramientas que han empleado grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico para hacer propaganda de su ideología radical o reivindicar sus ataques terroristas.

Según los observadores, esa estrategia tuvo éxito para que los grupos terroristas consiguieran a través de redes sociales captar a miles de combatientes para unirse a la "yihad" o guerra santa en Irak y Siria, y en otros focos de tensión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, inauguraron el pasado domingo en Riad un centro de lucha contra el extremismo llamado "Moderación".

Dicho centro hará seguimiento de la información que se intercambian los yihadistas en internet, especialmente a través de las redes sociales, y promoverá un discurso moderado.

1) Internal doc from #ISIS' “Delegated Committee” prohibits fighters from using social media as enemies use it to “penetrate [ISIS’] ranks” pic.twitter.com/VjJQETJ6ZN