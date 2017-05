La Consejería sólo logra abatir 9 lobos de los 45 previstos en los 629 servicios llevados a cabo

el conflicto está ahí", pero no obstante ha indicado que el Principado cuenta con herramientas y recursos para ello.

Álvarez ha explicado que el plan de control del lobo 2015-2016 que se prorrogó hasta abril 2017 se ha cerrado con 32 lobos muertos, de los que sólo nueve fueron abatidos en controles efectuados por la Consejería, por lo que no han sido alcanzados los objetivos previstos que establecían 45 lobos abatidos, por "razones múltiples y variadas".

No obstante la consejera ha indicado que el número de servicios realizados por la Guardería para tratar de hacer cumplir con ese objetivo de 45 lobos abatidos que establecía el programa ascendieron a 629, lo que da una idea del esfuerzo llevado a cabo.

"En lo que va de 2017 si se han obtenido ya resultados positivos, pero una cosa es el esfuerzo y otra el resultado obtenido de dicho esfuerzo", ha dicho Álvarez que ha defendido el trabajo de la Guardería y ha rechazado las críticas del PP que aseguraba que "esos servicios se han hecho para nada".

La consejera ha indicado además que se autorizará la posibilidad de abatir lobos en cacerías de cualquier otra especies en las que aparezca algún ejemplar, cosa que no es muy probable y fácil, siempre previa autorización y planificación previa y conocimiento del guarda pertinente.

Respecto a los daños causados por el lobo, la consejera ha indicado que la evolución daños es positiva ya que los mismos han registrado un leve descenso según la estadística. "Con ello no quiero decir que el problema esté solucionado, porque no lo está, pero no es tanto como tratan de hacer creer algunos. Seguimos teniendo un conflicto y aspiramos a que los daños desaparezcan por completo", ha dicho la titular de Medio Rural.

Sobre el pago de dichos daños, ha indicado que los plazos de pago son "relativamente breves tras una tramitación lo más ágil posible desde la consejería", aunque no ha sabido precisa el plazo concreto.

Ha manifestado que desde el Principado trabajan para aprobar un nuevo reglamento de daños cuyo borrador estará previsto en breve, pero no obstante lo más importante para la consejería es que el mismo sea fruto del consenso y en eso es en lo que se trabaja.

Así ha destacado que la Consejería quiere intensificar la actividad de control después de un año "atípico" en el que habrá que ver lo que ha ocurrido como en otros territorios donde tampoco se han logrado los cupos establecidos.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde el PP, Luis Venta ha sido muy crítico con la gestión del lobo porque a su juicio el principal problema es que "no hay voluntad política, ni la hay ahora ni la hubo antes" para solucionar este problema.

"No es cierto que disminuyan los daños, es que el 20% de los daños que se declaran no son indemnizables y además los ganaderos ya desisten de dar parte de los mismos porque además tampoco se pagan en plazos razonables", ha dicho Venta Cueli.

Parecida ha sido la opinión de Foro, cuya diputada Carmen Fernández, ha indicado que "el dato del fracaso de la gestión del lobo la dio la propia consejera con 629 servicios y sólo 9 lobos abatidos.

"La única solución posible pasa por un cambio radical de la condición de la especie, pero ustedes se dedican a dejar pasar los días y ganar tiempo", ha manifestado la diputada de Foro.

La diputada de Podemos, Paula Valero, ha lamentado que el Gobierno se enfrente a este problema "dando palos de ciego" y ha pedido que no se ponga a este problema como "fetiche" de los muchos problemas que sufre el sector ganadero.

Por su parte la diputada de IU, María Josefa Miranda ha manifestado que desde su grupo prefieren dar un margen de confianza a este nuevo programa de gestión del lobo que esperan "realmente cumpla la función para la que está creada que es buscar el equilibrio".

