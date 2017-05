Polémica por "los chanantes" cantando en El Hormiguero 'Hijo de puta, hay que decirlo más'

Las redes sociales han vuelto a pronunciarse sobre un contenido de El Hormiguero, en esta ocasión la participación de los principales integrantes del programa de humor La Hora Chanante, que acaba de cumplir 15 años. Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Julián López y Raúl Cimas acudieron al programa de Pablo Motos para recordar su programa.

Sin embargo, la polémica llegó cuando esos cuatro humoristas, acompañados por Ignatius Farray cantaron una de sus canciones más recordadas e irónicas, Hijo de puta hay que decirlo más, que parodiaba un vídeo y rap de Mr T (M-A Barracus en España) llamado Treat Your Mother Right.

La canción de "los chanantes", conocidos por su humor gamberro y absurdo, defiende el uso de la expresión hijo de puta como el mejor y más versátil de los insultos.

Varios usuarios en redes sociales criticaron este contenido y su difusión en horario infantil, a pesar de que cuando se produjo eran cerca de las diez y media de la noche, terminado ya el horario de protección infantil (que va de 6 de la mañana a 10 de la noche). Inmediatamente los fans de Muchachada Nui y usuarios de todo tipo defendieron la canción y el foro en el que se había producido.

Justo antes, Pablo Motos había hecho una defensa del humor y una crítica a la censura que sufre éste en internet. "Lo que vamos a hacer esta noche es un homenaje al humor, que es algo muy importante en la vida. El humor ablanda la vida, cuando algo ya no tiene solución lo único que te salva es el humor. Cuando estás jodido de verdad, cuando no puedes más y estás abajo te empiezas a curar justo en el momento en el que alguien hace un chiste y empiezas a sonreír a primera vez", decía el presentador.

"El humor te permite ver cosas que de otra forma sería imposible. El humor le quita a todo el envoltorio y deja la verdad desnuda y por eso es peligroso el humor, por eso todas las censuras incluida la de internet lo primero que hacen es atacar el humor", recalcaba.

#ChanantesEH son únicos. Gracias por 15 años de humor diferente. Con ellos no me río, pero me gusta. La pura verdad