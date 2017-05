Miles de multas por error al pagar en los parquímetros con las aplicaciones de móvil

El pasado miércoles Juan (nombre ficticio) estacionó su coche en el número 119 del Paseo de la Castellana, unos metros antes de la calle del General Yagüe. Como se trata de zona verde y no es residente, tuvo que abonar la tarifa establecida (2,35 euros la hora con un máximo de dos) para poder dejar su vehículo en la vía pública mientras almorzaba en un restaurante cercano. Al salir, se encontró con que un controlador del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) le había multado con 60 euros (denuncia no anulable) por "estacionar con autorización no válida" pese a que había pagado y respetado el tiempo. Estaba infrigiendo el artículo 61 de la actual ordenanza de movilidad.



El problema fue que este ciudadano abonó el tique de estacionamiento a través de una aplicación móvil. El GPS del dispositivo localizó su coche en un lugar distinto al que realmente se encontraba, por lo que al validar la operación abonó la tarifa del SER para un barrio distinto. Es decir, pagó por aparcar en el barrio limítrofe al que se encontraba. En concreto, su coche estaba estacionado en el barrio 63 (Castillejos) pero el GPS ubicó el vehículo en el barrio 62 (Cuatro Caminos). La calle del General Yagüe es la que marca el límite entre ambas zonas: una acerca corresponde a un barrio y justo la del frente al otro. "Es indignante. No se puede autorizar el uso de una aplicación si no es fiable al 100%. Y encima no te dejan anular la multa", ha señalado el vecino afectado.



Estamos reclamando al Ayuntamiento porque esta situación nos genera muchos problemas con los usuarios "Es un problema que hay con el GPS al pagar con las aplicaciones móviles. Lleva pasando desde que está en funcionamiento el pago por móvil", ha confirmado Pilar Jiménez, portavoz de los controladores del SER del sindicato CSIT Unión Profesional. Jiménez ha asegurado que este tipo de situaciones "se producen a diario" y que los controladores intentan "no sancionar en zonas limítrofes". "Estamos reclamando al Ayuntamiento porque esta situación nos genera muchos problemas con los usuarios", ha concluido.



El Gobierno municipal (Ahora Madrid) ha reconocido a 20minutos que el problema existe y que está buscando soluciones para que los ciudadanos no sean denunciados. "El Ayuntamiento es consciente y conocedor del problema y se está trabajando en la redacción de la nueva Ordenanza de Movilidad para que una persona que ha pagado no sea denunciada, sobre todo en las calles límite entre barrios o por errores de tarifas. También, se ha pedido a las concesionarias del SER que las 'app' mejoren la información sobre la ubicación que proporciona el GPS", han indicado fuentes municipales.

Sanciones desde 2014

Este diario ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid el número total de sanciones que se han puesto por estacionar en un barrio habiendo obtenido por error la autorización para hacerlo en otro, pero no ha obtenido respuesta. Según los controladores del SER, las sanciones por este motivo se producen diariamente desde la puesta en marcha del servicio de pago por móvil (2014), por lo que estaríamos hablando de miles de multas. En la actualidad existen tres tres aplicaciones: E-park, ElParking y Telpark. En 2016, el Consistorio impuso 254.136 multas por estacionar con un distintivo no válido.



No obstante, el Ayuntamiento ha recordado que "los usuarios que pagan la tasa del SER a través de cualquiera de las tres app que operan en Madrid han de verificar siempre la ubicación del vehículo y la ubicación que le da el GPS del dispositivo móvil". "Una vez que te geolocaliza el GPS del móvil la 'app' te pide confirmar. Si no es correcta, ha de señalar el lugar donde se encuentra el vehículo y confirmar. Además, una de las 'app' tiene la opción de poner la dirección exacta en la que se encuentra el vehículo", han explicado las mismas fuentes.

Un contrato de la era Botella

El actual contrato integral de movilidad fue adjudicado en 2014 por la anterior alcaldesa, Ana Botella (2011-2015), por un periodo de 12 años a cambio de 862,4 millones de euros. Las dos UTE concesionarías asumieron así el servicio de estacionamiento regulado y el servicio municipal de bicicletas de alquiler (BiciMad), que ya ha sido municipalizado por el actual Gobierno de Ahora Madrid ante las múltiples quejas y la pérdida de abonados.

