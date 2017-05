PNV recurre las licencias concedidas por el Ayuntamiento a la empresa Astilleros de Bermeo

Según ha informado la formación jeltzale en un comunicado, el pasado 27 de abril, los tres concejales y la alcaldesa de EH Bildu concedieron en comisión de gobierno a la empresa Astilleros de Bermeo S.L licencias de actividad y de obra.

Entre las razones principales que argumenta el PNV a la hora de presentar el recurso de reposición contra dichas licencias, se encuentra que los trámites se han llevado a cabo de manera "inadecuada" y que no se ha presentado informe alguno sobre evaluación medioambiental, a pesar de que la ley establezca su obligatoriedad.

"A pesar de que en 2008 se afirmaba que no era necesario un informe de evaluación medioambiental, en 2013 se modificó la ley y dicha evaluación se volvió obligatoria. El proyecto de actividad fue presentado en 2015, por lo que no se puede hacer caso omiso de las condiciones de tramitación", ha afirmado el portavoz jeltzale en el municipio, Aritz Abaroa.

Otra de las razones esgrimidas por el PNV consiste en la "ilegalidad" del emplazamiento previsto para la nueva actividad. Contra lo establecido por la ley sobre actividades molestas, insalubres, perjudiciales y peligrosas, la formación jeltzale recuerda que dicho astillero está situado a escasos 50 metros de la zona residencial.

Las carencias "evidentes" del proyecto son también razones de peso para negar el permiso en opinión de los jeltzales. Aunque en el proyecto se menciona el uso de materiales peligrosos, no se indica la capacidad de producción que se ha previsto para el astillero. "Al no mencionarlo, resulta imposible conocer qué cantidad de material peligroso se acumulará en el pabellón y, por lo tanto, no se podrán aplicar las medidas correctoras adecuadas", ha argumentado.

Asimismo, el PNV recuerda que la concesión que dicha empresa tiene en el puerto caduca en septiembre de 2019 y que el Gobierno vasco mostró su compromiso para la reorganización de toda el área cuando llevó a cabo la última modificación del plan especial del puerto.

