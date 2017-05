Muving, un servicio de motos eléctricas por minutos que compite contra eCooltra

Hace cinco días hablamos en 20minutos.es de eCooltra, un servicio de alquiler de motos eléctricas por minutos disponible en Madrid y Barcelona en España. Precisamente este fin de semana, si has sido observador, has podido ver repartidas por Madrid varias motos amarillas. Este lunes se ha desvelado la presentación de Muving, otro servicio de alquiler de motos eléctricas por minutos que está disponible en Madrid (135 motos), Barcelona (45), Sevilla (40), Málaga (40) y Cádiz (30); esta última ciudad fue la primera donde se lanzó el servicio en España.

El funcionamiento de Muving es muy parecido al de eCooltra: las motos se alquilan con una app que te descargas en el móvil (disponible tanto para Android como para iOS). Para registrarte tendrás que enviar una foto de tu permiso de conducir y tu DNI, que podrás hacer desde el teléfono, además de ofrecer algunos datos personales y una tarjeta de crédito. En este sentido todos los sistemas de movilidad tienen la forma de registro muy parecido, ya sea Emov, Car2Go, eCooltra o Muving. Quizás esta última es la aplicación con la que más tenemos que interactuar ya que es la que más preguntas hace antes de utilizar el vehículo. Por ejemplo, solo en esta aplicación nos preguntan si la moto nos la hemos encontrado limpia o si nos hemos encontrado el casco que viene por defecto (tamaño L de 58-60 cm) en el baúl -fuentes de la compañía aseguran que en el futuro habrá dos cascos para cada moto ya que pueden ir dos pasajeros-.

A la hora de registrarte en Málaga, Barcelona, Madrid o Sevilla, de momento, con el lanzamiento de este servicio, el alta y 15 minutos son gratuitos. Cuando gastes esta promoción, el coste es de 18 céntimos de euro por minuto. En Cádiz, sin embargo, tienes un bono de bienvenida de 25 euros por los primeros 156 minutos. En cualquier caso, te ofrecemos este código promocional (rCGNFY8X) para que tengas 15 minutos gratis a la hora de usar Muving. Consulta más información sobre las tarifas.

Las ruedas de esta moto son de perfil alto: 90-80 16 52M (Instrucciones de cómo leer un neumático).

Diferencias con eCooltra

El precio de Muving es de 18 céntimos/minuto mientras que en eCooltra son 24 céntimos el minuto. Restricción horaria: En eCooltra hay una restricción de 1 a 6 de la mañana. En esas horas no se puede utilizar el servicio. En Muving el uso es de 24 horas al día.

Según Muving, su autonomía es de 60 km mientras que en eCooltra el máximo es de unos 40 km. En el caso de Muving, cuando las baterías están al 30% la moto desaparece del mapa para que los usuarios no puedan reservarla. En el caso de eCooltra desaparecen del mapa con el 9%. La potencia: En eCooltra tienen motos eléctricas que se asemejan en potencia a las motos de 50 cc. Sin embargo, la idea de Muving es sacar motos eléctricas tipo L3 que se asemejan en potencia con las de 125 cc.

Primeras impresiones

En la prueba que he podido realizar del servicio con la moto que he podido conducir, la sensación ha sido mejor que con eCooltra en cuanto a entrega de potencia y velocidad máxima. Sin embargo, cuando cogí la moto pensé que la velocidad máxima limitada de estas motos de Muving eran de 70 km/h. Sin embargo, la velocidad máxima que alcancé en bajada fue de 54 km/h.

Una de las ventajas que preveo de este servicio con respecto al de eCooltra es la mayor velocidad máxima de las motos MUVI (características técnicas y precios de esta moto) que ofrece la empresa Torrot, asociada con Muving. Ya expliqué en el artículo que escribí sobre eCooltra que en algún momento de la prueba me dio cierta inseguridad probar motos con tan poca potencia. Sin embargo, tuve una primera decepción en la prueba de Muving al comprobar que, aunque la velocidad máxima que pude alcanzar fue un poco mayor que con eCooltra (unos 8 km/h más), resultó insuficiente para circular por ciertas zonas de Madrid como la M-30. Además, en el momento de enfrentarse a alguna cuesta, el vehículo no tiene suficiente potencia para subir con agilidad, no así en llano, que es por donde mejor se comporta esta moto.

Según me comentan fuentes de Muving, las motos les llegan de fábrica con esa limitación de velocidad de 55 km/h. Ellos modifican esa limitación para que alcancen esos 70 km/h. Sin embargo, en el instante de la prueba me confirmaron que de momento han hecho esa actualización de velocidad en pocas motos. Estaremos pendientes de conocer cuándo estarán todas las scooters cambiadas para actualizar esta información y, de hecho, estoy a la espera de que la empresa me deje probar una con el software modificado para volver a contarles mis sensaciones.

La moto, de momento, tiene un solo casco del tamaño L tipo jet, aunque para nuestra prueba teníamos dos como se aprecia en la imagen de abajo. En el interior del baúl también hay varios gorros higiénicos para utilizar con el casco. El asiento no se puede abrir ya que es donde se guardan los dos bloques de baterías que son los que se cambian cada vez que se gastan.

El manejo, si has utilizado antes otro tipo de scooter de 125 cc de combustión, es muy parecido (aunque la entrega de potencia con los motores eléctricos es más lineal y continua). Además, es interesante conocer que también van a poner un número de motos que se corresponden en potencia con una de 50 cc. Así, quien no tenga un carné de moto o un carné de coche con dos años de experiencia para conducir motos de 125 cc podrá optar por este tipo de vehículos de menor potencia.

La moto de Muving es cómoda de conducir y muy ligera a la hora de colocarla en el caballete (pesa 85 kg). Un poco más ruidosa que las eCooltra, hecho que veo incluso positivo ya que los motores eléctricos no hacen prácticamente ruido comparados con los de combustión y en ciudad es conveniente que conozcan nuestra presencia de alguna forma sonora.

Mi unidad de pruebas tenía un pequeño defecto en la tuerca que sujetaba el retrovisor izquierdo y hasta que la ajusté el espejo estaba suelto. Las demás motos que había de exposición estaban correctamente tal como pude comprobar. También, un detalle que me llamó la atención es que en la parte baja del manillar a izquierda y derecha hay huecos para dejar objetos. He de advertir que aquellas personas que tengan una mano grande (que usen por ejemplo guantes del tamaño XL como es mi caso) no podrán acceder al hueco derecho por lo que cuidado si dejas cosas pequeñas en ese lado ya que no podrás acceder a ellas. Sin embargo, el lado izquierdo es suficientemente ancho y profundo para dejar el móvil y la cartera.

Muving es un servicio más de movilidad eléctrica que complementa el transporte pensado para no emitir CO2 ni NOX. Los fabricantes, los expertos en movilidad... cada vez son más los que aseguran que el futuro es para los vehículos conectados y eléctricos y que el modelo de transporte particular es una idea que está desapareciendo ya que la tendencia es que haya más vehículos compartidos. Muving es un ejemplo más de ello.



Mapa de área del servicio



Con líneas en amarillo se muestran las zonas limítrofes donde puedes aparcar las motos. En la presentación, Horacio Pérez Perdigó, el CEO de Muving, aseguró que muchas de las zonas donde no se podían aparcar los vehículos era por temas "de seguridad".

Si quieres más detalle de las zonas, te aconsejo que te descargues la aplicación o si no quieres hacerlo y tienes curiosidad por alguna zona, pregunta en los comentarios de esta información y yo te digo si en esa zona puedes o no.

Y por último, otro detalle que podría mejorar la aplicación: cuando accedo al mapa, sin tener el GPS de mi telefóno puesto, por defecto me aparece el mapa de Cádiz. Sería interesante que al usuario le aparezca directamente la ciudad en la que está, ya que con el registro ha tenido que decir en qué ciudad está y qué tarifa quiere. Para que aparezca de forma automática el mapa de tu ciudad tendrás que activar tu GPS o buscarlo manualmente, cosa que no recomiendo porque es una tarea en la que se pierde cierto tiempo.