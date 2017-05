Rajoy descarta un adelanto electoral y dice que no ha llamado a Sánchez para "no molestarle"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado este lunes que vaya a producirse un adelanto electoral y al ser preguntado por las primarias socialistas ha indicado que tratará de llegar a un entendimiento con Pedro Sánchez, pero ha advertido de que nadie puede contar con él para "generar inestabilidad".



Cuestionado por si ha llamado a Pedro Sánchez después de su victoria en las primarias del PSOE, Rajoy ha expuesto que lo hará: "Lo llamaré, y si no lo he hecho esta mañana ha sido para no molestarle".

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha advertido en cualquier caso de que "tras lo vivido", que no cuenten con él para "generar inestabilidad" porque él apuesta por "la estabilidad, la solidez, la sensatez y el sentido común".

"Cuando este Gobierno lleva solo sietes meses siendo gobierno, después del disparate de 2016, no cuenten con adelanto electoral. Yo apuesto por la solidez y sensatez".

