Podemos presenta su moción de censura contra el Gobierno de Cifuentes

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes su moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes, porque "no pueden borrar su pasado", tal y como ha asegurado el secretario general autonómico, Ramón Espinar.

En declaraciones a los medios tras presentar la moción de censura, Espinar ha rechazado que esta sea una moción de censura contra gobiernos del pasado, como sostiene el Gobierno de Cifuentes, al tiempo que ha afirmado que "esta es una moción de censura contra dirigentes políticos del presente que no pueden borrar su pasado".

"Cristina Cifuentes no tiene legitimidad para firmar un solo contrato más en nombre de los madrileños y por eso proponemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea Lorena Ruiz Huerta", ha agregado Espinar, en alusión indirecta a las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea cuestionadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que participó la presidenta regional en su etapa de vicepresidenta.

No podemos normalizar ni blanquear la corrupción del PP o hacer en la sede de la soberanía popular como si no estuviera pasando nada Según el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, la moción de censura responde a "un imperativo ético", al considerar que "la corrupción del PP se ha hecho cotidiana pero no se puede hacer normal".



"No podemos normalizar ni blanquear la corrupción del PP o hacer en la sede de la soberanía popular como si no estuviera pasando nada cuando lo que está pasando es que estamos conociendo que el PP es el partido más corrupto de Europa", ha agregado.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha expresado que están "muy contentos" porque creen que están dando el paso que tienen que dar, al tiempo que ha asegurado que tienen el "respaldo de la ciudadanía".



"El problema del PP, además de los gravísimos casos de corrupción que estamos conociendo, es que su modelo de gestión de esta región no funciona, es completamente insostenible y las políticas del PP son una máquina de generar pobreza y desigualdad", ha señalado Ruiz-Huerta.



Tras indicar que esas son las razones para presentar la moción de censura, ha manifestado la disposición de su Grupo a "seguir trabajando hasta el último momento", es decir, hasta que tenga lugar el debate el día que se fije, para que PSOE y Ciudadanos se sumen a la iniciativa.

