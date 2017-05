Las salas de conciertos se adhieren a la campaña 'No es no' contra las agresiones sexistas

La concejal de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, y el presidente de la asociación profesional Aragón en Vivo, Pablo Cano, han presentado el protocolo de actuación que se extenderá a estos espacios privados y a los equipamientos municipales en los que el Ayuntamiento promueva actuaciones como las fiestas del Pilar o el Slap Fetival!.

Unas pegatinas de color rojo con círculo blanco en el que aparece una mano con el lena 'No es no' es el distintivo que identificará a estas salas de conciertos y que colocarán en espacios visibles como la entrada y en los baños.

En el aseso femenino se colocarán carteles con el lema "En esta sala muévete con libertad y seguridad. Ante cualquier comportamiento sexista, no estás sola", en el masculino el lema elegido es 'No es no. No te calles. No lo permitas.. No participes. Presta ayuda'.

Aratnza Gracia ha explicado que esta campaña surgen en las Fiestas del Pilar de 2015 y desde entonces se ha ido extendiendo a diversos ámbitos y "ahora llega a las salas de conciertos".

"SENTIDO COMÚN"

Pablo Cano ha indicado que "esta campaña es de sentido común", pero ha lamentado que este tipo de comportamientos "siguen pasando" por eso ha aplaudido esta iniciativa "para que la gente se identifique y cuando más visible sea más se conciencien los clientes".

En rueda de prensa ha explicado que "estos comportamientos no es lo habitual, pero conforme avanza la noche es más

complicado" y aunque ha asegurado que el "público que acude a las salas no da ese perfil, siempre es mejor prevenir".

Cano ha subrayado que "nadie tiene por qué aguantar una actitud sexista" y ha reconocido que cuando a alguien se le afea ese tipo de conducta "se avergüenza y más en público".

Al respecto, Arantza Gracia ha apostillado que "a nadie le gusta que le digan en público que es un machista" y ha animado a combatir este tipo de actitudes que "partiendo de la desigualdad social y culturalmente establecida entre hombres y mujeres, pueden llegar a la ofensa, intimidación, el abuso o la agresión".

PAUTAS

Además de las pegatinas y cartelería esta campaña se acompaña de un manual de procedimiento de actuación antes este tipo de situaciones para el personal de las salas.

Tras identificar la agresión se asistirá a la persona agredida a la que se ofrecerá ayuda y no se la dejará sola, se creará una zona de

seguridad para que se sienta cómoda y se respetará su decisión de llamar al teléfono de atención a las víctimas (900

504 405 o el 016).

En caso de detectar una agresión sexual hay que informar a la policía

y actuar como ante cualquier otro delito. Asimismo, se indica cómo actuar ante el agresor al que se recriminará su conducta y se advertirá de que no se tolera ese comportamiento, si insiste se le invitará a que se vaya y si

persiste se le expulsará del local e incluso se llamará a la policía en función de la gravedad de lo ocurrido.

