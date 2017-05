El presidente del PP-A asegura que a Susana Díaz se le van a complicar las cosas en Andalucía

El líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha subrayado este lunes que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ya no ilusiona ni siquiera a los suyos" a la vista de su derrota en las primarias del PSOE, y ha advertido de que las cosas "se le ponen complicadas" en esta región.

"Andalucía no puede ser un segundo plato y mucho menos las sobras"En declaraciones a la puerta de la sede madrileña del PP antes de asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Moreno ha advertido además de que "Andalucía no puede ser un segundo plato" y "mucho menos las sobras" para Díaz, aunque está convencido de que la presidenta autonómica "se va a enrocar" en su puesto porque en este momento "no le queda otra alternativa".

El dirigente popular ha considerado que Díaz "ha puesto toda la ilusión, toda su fortaleza y toda su potencia" en su objetivo de liderar el PSOE, en esa "gran ambición personal", y ha sido "contundentemente derrotada". Por eso, esa "vitola de vencedora, de triunfadora" que Díaz tenía "la perdió ayer" y ahora se le complican las cosas en Andalucía.

Aunque está seguro de que Díaz tratará de "enrocarse" en su puesto, ha advertido de que "no lo va a tener fácil" porque Pedro Sánchez, vencedor de las primarias, ha demostrado que tiene un importante número de seguidores en Andalucía, un 31% a la vista de los resultados.

Estos resultados, ha añadido, demuestran que el discurso de Susana Díaz ya no sintoniza con la realidad del PSOE en el resto de España.

El líder del PP-A admite la posibilidad de un adelanto electoralPor otra parte, Juan Manuel Moreno ha admitido que no se sabe "qué versión" de Pedro Sánchez habrá ahora tras su victoria en las primarias socialistas, porque el nuevo secretario general del PSOE ha tenido "muchos perfiles" y se ha ido "reinventando".

Ahora, ha advertido, Sánchez representa "el polo más izquierdista del PSOE" y "es previsible que no va a haber mucha voluntad de acuerdo por parte del Gobierno de la nación".

Por eso ha señalado que esta nueva situación "puede generar muchas cosas", entre las que ha admitido la posibilidad de un adelanto electoral o "una situación compleja en términos políticos en el propio Congreso de los Diputados".