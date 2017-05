Aglomeraciones, menos viajeros y cortes de vías durante la huelga del metro de Barcelona

Nuevas aglomeraciones en los andenes y dentro de los convoyes en el cuarto lunes de huelga parcial en el metro de Barcelona. En la primera franja de paradas, entre las 7 y las 9 horas de la mañana, el seguimiento ha sido del 95% de los trabajadores y los servicios mínimos han sido del 40%, tal y como estaba previsto.

Durante estas dos horas el pasaje ha disminuido ligeramente respecto a los tres lunes anteriores de huelga.

Concretamente, ha habido un 26% menos de pasajeros de lo habitual en esta franja del día laborable, según informa TMB, mientras que los días 24 de abril y 8 y 15 de mayo de 7 a 9h la caída fue de un 25%.

Regulaciones

TMB ha tenido que cortar durante unos minutos el servicio por presencia de personas en la zona de las vías Por seguridad de los pasajeros, las aglomeraciones han hecho que TMB haga regulaciones en los enlaces de Sagrada Familia y La Sagrera hacia la L5 a partir de las 7:25h.

Coincidiendo con las paradas convocadas por los trabajadores, TMB ha tenido que cortar durante unos minutos el servicio de las líneas 9N y 10 por presencia de personas en zona de vías que habrían cometido un acto vandálico.

Concretamente, el servicio de las líneas 9N y 10 ha sido alterado entre las 7.50 y las 8.38 horas por presencia de personas en la zona de las vías.

En un primer momento, el servicio se ha interrumpido del todo en los dos sentidos pero al cabo de 10 minutos se ha restablecido parcialmente, entre Can Peixauet y Can Zam y entre Llefià y Gorg, si bien todavía no había circulación entre La Sagrera y Bon Pastor, según informa TMB.

A las 8.38h la circulación se ha restablecido completamente.

