El PSOE rechaza unas cuentas que "avergüenzan" por un gobierno que dedica más tiempo a "tapar escándalos"

Así de contundente se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tucanda, en la defensa de la enmienda de la totalidad de su grupo al proyecto de presupuestos de un Gobierno que "avergüenza" porque "dedica más tiempo a tapar sus escándalos que a gestionar los intereses generales".

"Tenemos de todo, de todo lo que mancha la imagen de Castilla y León", ha sentenciado el portavoz de los socialistas, quien ha enumerado en concreto las tramas Púnica, Gürtel, solar, eólica, Perla Negra, Portillo y la operación Lezo, a lo que ha sumado el último "escándalo" de las embajadas.

El portavoz del Grupo Socialista ha advertido de que la corrupción ha lastrado y está lastrando las posibilidades de desarrollo de Castilla y León y se ha preguntado, por ejemplo, cuántos inversores habrán huido de la Comunidad por la petición de mordidas para instalarse aquí o cuánto dinero habrán costado las "embajadas fantasma" en Miami, Bruselas o Panamá.

"¿Cuánto dinero de los castellanoleoneses estará hoy en los bolsillos de altos cargos de la Junta?", se ha preguntado el también secretario regional del PSOE, quien no ha dudado al afirmar que parece que a algunos les da igual mientras tengan de donde sacar para repartirselo.

En su crítica al proyecto de los presupuestos, tudanca

ha defendido una "alternativa limpia y honrada" que permita regenera la política de Castilla y León junto a una política fiscal diferente, "más justa y progresiva", que elimine los "regalos fiscales" a quien más tiene para recaudar lo suficiente para poder tener unos buenos servicios públicos a través de más y mejor empleo público y un plan de inversiones sociales prioritarias "sensato y real" y que cree empleo con derechos que permitan para la sangría poblacional.

"La gente se va porque ustedes están empeorando la Comunidad Autónoma", ha advertido Tudanca a la bancada 'popular' a la que ha comparado con Joaquín Sabina por no dejar de negarlo todo, "incluso la verdad".

Tras escuchar estas referencias a los casos de corrupción que se investigan en Castilla y León, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, que se ha estrenado en el 'cara a cara' presupuestario, ha sido tajante al expresar su deseo de que las investigaciones judiciales acaben cuanto antes con "condenas ejemplares y contundentes" para los culpables a lo que ha sumado las "medidas precisas y contundentes" que está adoptando el PP contra la corrupción mientras que los socialistas "no han hecho nada".

De la Hoz ha reclamado a los socialistas seriedad y rigor en un asunto que "afecta a todos", también al PSOE en comunidades como Andalucía - que ha ilustrado con un recorte de periódico sobre los ERE con Chaves y Griñán- o Aragón.

"Dejen trabajar a los tribunales de justicia sin jugar a ser detectives", ha pedido De la Hoz, en referencia a la labor de inspectores que están haciendo algunos procuradores socialistas a los que ha comparado con "Mortadelo y Filemón" ante lo que tudanca ha criticado el "cuajo" del 'popular' cuando la película que se vive en Castilla y León se asemeja más al 'Padrino'.

Por otro lado, Raúl de la Hoz ha cuestionado la falta de alternativa que representa el PSOE en Castilla y León y no ha dudado al afirmar que no extraña que "esos señores de allí", en referencia a la bancada del Grupo Podemos, estén "comiendo los pies" a los del partido de la rosa.

En este sentido, ha aprovechado la ocasión para augurar que el resultado de las primarias socialistas que han devuelto la Secretaría General a Pedro Sánchez no anima a pensar que vayan a hacer algo distinto al estar instalados en el "no es no" en un ejercicio de "parlamentarismo inútil y vacío" que "suena a rancio y a pasado".

"Por eso son cada vez son ustedes menos y están más lejos", se ha reafirmado el portavoz del Grupo Popular que, ante las críticas del socialista al "desastre" de unos presupuestos que contemplan "las mismas políticas fracasadas para resolver los mismos problemas",

De la Hoz ha defendido que los presupuestos de 2017 permitirán consolidar el crecimiento económico de Castilla y León ya que "vienen nuevos tiempos" para poder empezar a impulsar políticas de competitividad, mantener "los mejores servicios públicos que se prestan en el país", creación de más empleo -20.000 nuevos empleados- y "quizás" llegar ya en 2017 al millón de ocupados con aportación de fondos autónomos para el empleo.

"Es que no ha pasado nada en Castilla y León en estos últimos años", se ha preguntado De la Hoz, quien ha ironizado sobre los errores de los socialistas en los vaticinios sobre la evolución de la Comunidad Autónoma. "Sus críticas son el mejor combustible para el optimismo", ha asegurado el portavoz de los 'populares' convencido de que a Castilla y León le va a seguir yendo bien a pesar del PSOE.

