Puente ve "espectaculares" los resultados de Sánchez en CyL donde Díaz tenía el "respaldo" de 7 secretarios provinciales

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de que se cerrara el escrutinio del proceso de primarias que ha vivido hoy la formación socialista.

En este sentido, Puente se ha felicitado porque en Valladolid los votos obtenidos por la candidatura del madrileño han superado los avales, algo que el regido considera muy "complicado" porque había sido ya una "gran diferencia".

No obstante, para el alcalde el dato más "espectacular" lo ofrece el escrutinio en Castilla y León, debido a que siete de los nueve secretarios provinciales "apostaban" por Susana Díaz. "La satisfacción es enorme por el triunfo, porque sí solo hubiera ganado en nuestro territorio y no se hubiera conseguido la victoria no sería tan optimista en este momento", ha señalado

Consulta aquí más noticias de Valladolid.