El rescate de un ciclista a un gato abandonado que ha conmovido en Facebook

El ciclista brasileño Viitor Fonseca se ha convertido en todo un héroe en las redes sociales al publicar un vídeo que ha dado la vuelta al mundo y en el que se le ve con un gato al que había encontrado abandonado mientras entrenaba.

El vídeo, publicado en Facebook y también en YouTube, acumula más de un millón de reproducciones y ha sido compartido miles de veces por los usuarios. "Salvando una pequeña vida", escribió Fonseca en la red social.

En las imágenes se puede ver al felino metido en el maillot y lamiendo el cuello del ciclista. Durante los 10 kilómetros que el joven recorrió con el animal "no hizo más que jugar". "Me alegra haberle gustado y que no me arañara", añadió.