Sánchez acusa a Díaz de "esconder a la militancia" y esta pide unidad contra Podemos

El ex líder del PSOE Pedro Sánchez ha cerrado este sábado la campaña de las primarias con críticas a Susana Díaz, a quien ha acusado de querer "esconder" a las bases, y se ha erigido en el candidato que "rescatará" a los militantes de la abstención a Rajoy y en el único capaz de unir a la izquierda.

Sánchez ha protagonizado un multitudinario acto en el parque de Berlín de Madrid ante militantes y simpatizantes llegados desde diversos puntos del país, entregados por completo a su causa.

No han querido perderse la cita todos los dirigentes destacados de su candidatura, desde el secretario general de los socialistas valencianos, José Luis Ábalos, hasta el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; pasando por los ex ministros Josep Borrell, Cristina Narbona y Beatriz Corredor, y los diputados Odón Elorza, Margarita Robles y Adriana Lastra, entre otros.

Las victorias que mejor saben son las victorias trabajadas. Hay que sudar la camiseta hasta el minuto 90"Las victorias que mejor saben son las victorias trabajadas. Hay que sudar la camiseta hasta el minuto 90", les ha dicho a todos ellos para animarles a que apuren las horas que faltan hasta la votación del domingo. "Estamos a las puertas de un nuevo PSOE, el PSOE de la militancia, que va a dejar atrás al PSOE de los notables", ha vaticinado.

En un ambiente festivo, en el que no ha faltado incluso un cañón de confeti, Sánchez no ha ahorrado críticas a su principal adversaria, la presidenta andaluza Susana Díaz, frente a quien se ha autoproclamado como el candidato de la militancia, que rescatará al PSOE de la "tierra de nadie" en la que le situó la abstención.

Las primarias no son, a su juicio, "un ejercicio de suicidio colectivo" en el que se vayan a "matar unos con otros", sino un "ejercicio democrático, libre, transparente", en el que están interesados "millones de progresistas" sin carné socialista.

De hecho, Sánchez ve esta consulta a las bases como la "solución" para "recomponer" la "quiebra" que se produjo en el PSOE entre quienes defendieron la abstención a la investidura de Mariano Rajoy y quienes, como él, defendieron el "no es no". "Vamos a unirnos gracias al voto de los afiliados", ha pronosticado.

"Involución democrática"

También ha alertado de "los riesgos de involución democrática" de los derechos conquistados hace décadas por la militancia si gana Díaz, que "ha cuestionado" las primarias o las consultas a las bases, unos mecanismos de participación que Sánchez ha prometido plasmar en los estatutos del partido si mañana es elegido secretario general.

"No consultar a la militancia es esconder a la militancia y eso nosotros no lo queremos para el PSOE (...) Lo que tenemos que hacer no es rescatar al PSOE de sus militantes, lo que tenemos que hacer es rescatarle de la abstención del PP, y eso lo tenemos que hacer con nuestro voto", ha subrayado.

Su "primera medida" el día 22, si gana el domingo, será abrir las agrupaciones y las casas del pueblo del PSOE incluso a quienes no son afiliados, para "recuperar el pulso perdido tantos años".

No consultar a la militancia es esconder a la militancia y eso nosotros no lo queremos para el PSOE (...) Lo que tenemos que hacer no es rescatar al PSOE de sus militantes, lo que tenemos que hacer es rescatarle de la abstención del PP, y eso lo tenemos que hacer con nuestro voto

Confía Sánchez en que los promotores de la abstención reconozcan ahora que fue "una pésima idea", después de comprobar que Mariano Rajoy no necesitaba al PSOE entonces como no lo necesita ahora para aprobar los presupuestos de 2017 o el decreto de la estiba.

"Nueve meses después aquí estamos, dispuestos a votar y a renovar el PSOE", ha proclamado, antes de arengar a los suyos: "Mañana a votar (...), que nos están esperando millones de progresistas para volver a unir a la izquierda y derrotar a la derecha".

En su ataque a Díaz ha hecho hincapié en la "improvisación" de su proyecto, presentado el miércoles, a cuatro días de las primarias, y el hecho de que pretenda compatibilizar la Secretaría General del PSOE y la Presidencia de la Junta, si gana, al tiempo que ha deplorado el "discurso del miedo" que, según dice, pretende transmitir para que no venza él.

Después de dejar claro que ni España ni el PSOE se romperán si él vuelve a liderar el partido, Sánchez ha considerado que mañana se enfrentan tres candidaturas, pero sólo dos modelos, el suyo y el que, de acuerdo con su criterio, representan Susana Díaz y Patxi López.

Pero, pese a todo, ha asegurado que hay "una única familia, que es la familia del PSOE". "Y todos el 22 de mayo nos vamos poner detrás de quienes vosotros decidáis libremente con vuestro voto".

Ha dedicado también parte de su intervención, precedida por los discursos de varios militantes de base y representantes de Juventudes Socialistas, a criticar a Mariano Rajoy y al PP por la precariedad laboral, la desigualdad y los casos de corrupción.

Como viene haciendo en sus actos de campaña, que se cierran con el himno de La Internacional, Sánchez ha vuelto a pedir a Rajoy que "no arrastre a España en su caída, que asuma su responsabilidad política por sentido de Estado y que dimita como presidente del Gobierno".

Y en pleno aniversario del movimiento del 15M, ha dicho compartir las demandas de "regeneración insatisfecha" de aquellos indignados.

Susana Díaz: "Será un gran día"

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que mañana será un "gran día" para España porque el PSOE empezará a levantarse, con unidad, para hacerse cargo del país, porque los ciudadanos lo están esperando. Susana Díaz se ha desplazado este sábado, último día de la campaña de las primarias, que se celebrarán este domingo, a la localidad de Trujillo, en la provincia de Cáceres, donde ha estado acompañada por el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, que ha sido uno de sus principales apoyos en su carrera a la Secretaría General del PSOE. Estoy convencida de que a partir del lunes lo mejor está por llegar para el PSOE, para que vuelva a abrir una puerta al cambio y a un nuevo tiempo en este país Tanto en declaraciones a los periodistas como en un encuentro con militantes de Trujillo, Susana Díaz se ha mostrado convencida de que el domingo va a ser "un día grande para el PSOE y para España". Ha indicado que está contenta, feliz y agradecida del cariño y del apoyo que ha recibido por todos los territorios durante la campaña y que ello va a servir para que "mañana levantemos al PSOE y sea un día grande para el partido y España". Ha indicado que ha sido una campaña en positivo y una oportunidad para los ciudadanos, "porque nos hemos dirigido a 47 millones de hombres y mujeres que han encontrado en el PSOE a un partido con ganas de volver a hacerse cargo de España". Ha recalcado que los ciudadanos saben de la necesidad de un PSOE "fuerte, coherente, sólido y unido que vuelva a hacerse cargo de un proyecto de país para que la gente viva mejor". "Estoy convencida de que a partir del lunes lo mejor está por llegar para el PSOE, para que vuelva a abrir una puerta al cambio y a un nuevo tiempo en este país, que devuelva derechos y libertades a los ciudadanos y ayude a que la vida sea mejor", ha señalado. Ha insistido en que lo mejor que le ha pasado a España ha sido el PSOE, que ha posibilitado con sus gobiernos un país más justo, más moderno y con más igualdad. "Mi compromiso a partir de mañana es que el partido lo vamos a unir", ha indicado la dirigente andaluza, apuntando que ella no quiere el voto del insulto, sino del respeto. "Sé que a partir de mañana vamos a trabajar por la unidad y por la fraternidad del partido, porque este país necesita un PSOE fuerte y unido y lo vamos a hacer juntos", ha indicado Susana Díaz, quien ha recalcado que el PSOE también tiene que ser "coherente" y no pretender imitar a nadie ni ser otra cosa. Asimismo, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya está en "el descuento" y le queda lo que tarde el PSOE en levantarse, porque la gente quiere la alternativa de gobierno que representa este partido. Por ello, ha recalcado que hay que recuperar "la moral de victoria". Ha insistido además en que nadie va a acomplejar al PSOE, ni la derecha ni otros, en referencia a Podemos, que hasta este sábado están "intentando interferir en la voluntad libre de los socialistas", con manifestaciones, escraches, insultos y con mociones de censura que "van a y vienen para el ego de Pablo Iglesias". "Pues que Iglesias sepa que en el PSOE sólo deciden los socialistas", ha expresado Díaz, quien ha garantizado que si es secretaria general del PSOE va a defender siempre la dignidad de los socialistas y la historia del partido. Patxi acusa a sus rivales de no integrar El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha advertido este sábado de que el exlíder del Partido Socialista Pedro Sánchez y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no buscan "la integración" de su formación, sino "pasar factura el uno al otro" este domingo. "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha asegurado. En un acto celebrado ante la estatua del histórico dirigente del PSOE en Bilbao en el último día de su campaña a las elecciones primarias, que se celebran este domingo, López ha llamado a "conquistar la concordia". "Nosotros no vamos a ofrecer puestos a quienes nos apoyen, pero tampoco cabezas cortadas a nuestros votantes, ni vamos a apartar a quienes no nos sigan", ha afirmado. Nosotros no hemos buscado culpables para, luego, pasarles a cuchillo El diputado vasco ha señalado que "nunca es fácil levantar la bandera blanca de la paz cuando hay fuego cruzado". "Y eso es lo que hemos vivido. Somos los que hemos mantenido erguida esa bandera blanca, de la concordia y el entendimiento entre los socialistas", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que su candidatura no pretende "conquistar el poder sin más y mucho menos para buscar acomodos personales ni repartos de sillones". "No buscamos pasar factura ni buscar la revancha de lo que hicimos mal en el pasado", ha aseverado. Patxi López ha llamado a "tener la mano y construir puentes". "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha añadido. A su juicio, los que pretenden el entendimiento "siempre tiene ventaja moral sobre lo que cavan trincheras y buscan el enfrentamiento defendiendo intereses particulares". "Nosotros no hemos buscado culpables para, luego, pasarles a cuchillo", ha añadido. En esta línea, ha apostado por superar "rencillas y de rencores", para "salvar al PSOE". Además, ha recordado que Susana Díaz y Pedro Sánchez han "buscado culpables". "Lo único que demostraban era que lo que quieren el día 22 no es integrar, sino pasar la factura el uno al otro", ha apuntado, para subrayar que él pedía "la voz para hacer propuestas". López ha remarcado que, en el debate a tres, se vio "la imagen de un partido roto, enfrentado, en el que dos de los tres candidatos, no solo se peleaban para ver quién era el malo de la película", sino que, en lugar de aclarar su proyecto, debatieron sobre "con quién había que pactar o con quién no, a debatir sobre naciones o regiones, de 'yo gano elecciones y tú no'". "Yo no quiero ganar a Pedro, no quiero ganar a Susana, quiero recuperar la unidad", ha explicado. A su juicio, "no hay voto más útil" que el de su candidatura. "Otros serán útiles para útiles para cargarse a Pedro o para cargarse a Susana". "Nosotros lo somos para salvar al PSOE. Yo no quiero un voto para cargarme ni a Pedro ni a Susana, sino para sumarlos en el mismo proyecto", ha asegurado.