López pide "el voto útil para salvar al PSOE", sin "pasar a cuchillo a nadie" ni "ofrecer cabezas cortadas"

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha pedido este sábado "el voto útil para salvar al PSOE, sin "ofrecer cabezas cortadas" ni "pasar a cuchillo a nadie". "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha asegurado.

Además, ha advertido de que el exlíder del Partido Socialista Pedro Sánchez y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no buscan "la integración" de su formación, sino "pasar factura el uno al otro" este domingo. Por ello, ha instado a "parar las máquinas de guerra, los insultos, el odio entre compañeros y el deseo de revancha".

En un acto celebrado en Bilbao ante la estatua del histórico dirigente del PSOE Ramón Rubial, en el último día de su campaña a las elecciones primarias, que ha reunido a más de 600 personas, López ha pedido a los asistentes "un último esfuerzo" para sumar apoyos a su candidatura, "la de la unidad y las propuestas".

"Hay que convencer a nuestros compañeros de que lo importante este domingo no es elegir entre Pedro, Susana o Patxi. Lo importante es cómo recuperamos al PSOE, es ver cómo votamos para acabar con el enfrentamiento entre socialistas. Lo más importante no es el día 21, sino qué vamos a hacer el día 22", ha puntualizado.

Tras precisar que no quiere el voto de los militantes para "cargarse ni a Pedro ni a Susana", ha llamado a "conquistar la concordia". "Nosotros nos vamos a ofrecer puestos a quienes nos apoyen, pero tampoco cabezas cortadas a nuestros votantes", ha afirmado.

El diputado vasco -que ha recorrido 50.000 kilómetros para visitar agrupaciones, casas del pueblo y ofrecer mítines, y ha concedido más de 100 entrevistas "en una campaña intensa" desde que presentó su candidatura-, ha señalado que "nunca es fácil levantar la bandera blanca de la paz cuando hay fuego cruzado". "Y eso es lo que hemos vivido. Somos los que hemos mantenido erguida esa bandera blanca, de la concordia y el entendimiento entre los socialistas", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que su candidatura no pretende "conquistar el poder sin más y mucho menos para buscar acomodos personales ni repartos de sillones". "No buscamos pasar factura ni buscar la revancha de lo que hicimos mal en el pasado, de unos errores de los que, en el fondo, todos somos culpables", ha aseverado.

Patxi López ha llamado a "tender la mano y construir puentes". "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha añadido.

SIN "PASARLES A CUCHILLO"

A su juicio, los que pretenden el entendimiento "siempre tienen ventaja moral sobre lo que cavan trincheras y buscan el enfrentamiento defendiendo intereses particulares". "Nosotros no hemos buscado culpables para, luego, pasarles a cuchillo", ha añadido.

En esta línea, ha apostado por superar "rencillas y de rencores", para "salvar al PSOE". Además, ha recordado que Susana Díaz y Pedro Sánchez han "buscado culpables". "Lo único que demostraban era que lo que quieren el día 22 no es integrar, sino pasar la factura el uno al otro", ha apuntado, para subrayar que él pedía "la voz para hacer propuestas".

López ha remarcado que, en el debate a tres, se vio "la imagen de un partido roto, enfrentado, en el que dos de los tres candidatos, no solo se peleaban para ver quién era el malo de la película", sino que, en lugar de aclarar su proyecto, debatieron sobre "con quién había que pactar o con quién no, a debatir sobre naciones o regiones, de 'yo gano elecciones y tu no'". "Yo no quiero ganar a Pedro, no quiero ganar a Susana, quiero recuperar la unidad", ha explicado.

A su juicio, "no hay voto más útil" que el de su candidatura. "Otros serán útiles para cargarse a Pedro o para cargarse a Susana". "Nosotros lo somos para salvar al PSOE. Yo no quiero un voto para cargarme ni a Pedro ni a Susana, sino para sumarlos en el mismo proyecto", ha asegurado.

El exlehendakari ha recordado que, en su campaña, "no ha habido "insultos ni descalificaciones ni agresividad, como han hecho otros". "Nos hemos comportado como socialistas, con lealtad, con fraternidad y con compañerismo. Esto es ser socialistas", ha indicado.

"CADA VEZ SOMOS MÁS"

Para Patxi López, esa "búsqueda de soluciones" que han buscado, ha hecho que cada vez "sean muchos más" los que le apoyan. "Hay muchísimos militantes socialistas que, a pesar del enfado, a pesar de eso que hicimos mal, a pesar, incluso, de que han avalado a otras candidaturas, hoy están aquí", ha dicho.

Todos ellos, según ha precisado, han entendido que, "antes que cualquiera de nosotros, está el PSOE". "Por encima de rencillas y rencores, tenemos que salvarnos de la división y del enfrentamiento, salvarnos de la indefinición del proyecto", ha apuntado.

López ha emplazado a salir "de la situación dramática" a la que ha llegado el PSOE e "impedir que esto vuelva a pasar". Por ello, ha instado a "recuperar el poder de la política para combatir a la derecha", y ha lamentado que "Pedro y Susana esta semana se hayan dedicado a discutir en cada acto sobre a quién teme más la derecha", si al uno o al otro.

"Os digo la verdad. A ninguno de los dos. Porque la derecha no teme un Partido Socialista dividido. La derecha solo teme a un PSOE unido, siendo alternativa a todos sus planteamientos. Temen a un proyecto de izquierdas exigente, capaz de pararles lo pies. Mientras sigamos divididos y sin un proyecto claro, se van a ir muy tranquilos a dormir porque nadie habrá para frenarles", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE "se enfrentará a la derecha y ganará" solo cuando estén "el cien por cien de los socialistas detrás de un proyecto de izquierdas claro, sin matices, sin complejos, sin viajes al centro en el que nadie nos quiere, pero tampoco a una izquierda artificial e impostada en la que nadie nos espera".

"Dejemos de mirar todo el día a izquierda y a derecha como si no supiéramos cuáles nuestro sitio y, sobre todo, volvamos a defender a nuestra gente", ha subrayado.

Además, ha instado a no "confundirse de nuevo" y no acabar "defendiendo más al IBEX 35 que a los humildes de este país". "No vendamos nuestra alma al PP a cambio de retales, pero tampoco se lo entreguemos a Podemos a cambio de asaltar cielos que olvidan a la gente que está a la tierra. Ése no es nuestro papel. Ahí no nos está esperando nadie. Seamos los socialistas la esperanza de la gente que lo pasa mal", ha dicho.

El exlehendakari ha señalado que estas primarias no son solo "para poner nombres al secretario general", sino para "unir a los socialistas en torno a una alternativa clara a la derecha". "De aquí al domingo pedid el único voto útil para todos los socialistas, el que sirve para juntarnos", ha manifestado.

En este sentido, ha advertido de que, "con un partido roto, no hay vencedores". "Todos salimos derrotados. Hoy en Sevilla están los otros dos candidatos, compitiendo por ver quién es el más grande", ha apuntado, para señalar que los afiliados y simpatizantes no creen que su formación "se merezca esto, la confrontación absurda", ni que "armen ejércitos para enfrentarse unos con otros".

Por ello, ha emplazado a "parar las máquinas de guerra, los insultos, el odio entre compañeros, el deseo de revancha". "Tenemos que volver a caminar todos juntos detrás del mismo proyecto. Nosotros somos los militantes de la unidad, los activistas de la concordia. Algunos nos llaman de manera despectiva los 'cascos azules'. Si poniéndonos un casco azul paramos nuestra guerra interna, no nos vamos a poner uno, nos vamos a poner dos", ha concluido.

