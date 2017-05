Patxi López dice que Sánchez y Díaz no buscan la integración, sino solo "pasar factura el uno al otro" este domingo

El exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha advertido este sábado de que el exlíder del Partido Socialista Pedro Sánchez y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, no buscan "la integración" de su formación, sino "pasar factura el uno al otro" este domingo. "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha asegurado.

En un acto celebrado ante la estatua del histórico dirigente del PSOE en Bilbao en el último día de su campaña a las elecciones primarias, que se celebran este domingo, López ha llamado a "conquistar la concordia". "Nosotros nos vamos a ofrecer puestos a quienes nos apoyen, pero tampoco cabezas cortadas a nuestros votantes, ni vamos a apartar a quienes no nos sigan", ha afirmado.

El diputado vasco ha señalado que "nunca es fácil levantar la bandera blanca de la paz cuando hay fuego cruzado". "Y eso es lo que hemos vivido. Somos los que hemos mantenido erguida esa bandera blanca, de la concordia y el entendimiento entre los socialistas", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que su candidatura no pretende "conquistar el poder sin más y mucho menos para buscar acomodos personales ni repartos

de sillones". "No buscamos pasar factura ni buscar la revancha de lo que hicimos mal en el pasado", ha aseverado.

Patxi López ha llamado a "tener la mano y construir puentes". "Lo único que puede salvarnos de derrotarnos a nosotros mismos es la concordia de todos, es el pacto de unidad para construir juntos un nuevo proyecto de socialismo exigente", ha añadido.

SIN "PASARLES A CUCHILLO"

A su juicio, los que pretenden el entendimiento "siempre tiene ventaja moral sobre lo que cavan trincheras y buscan el enfrentamiento defendiendo intereses particulares". "Nosotros no hemos buscado culpables para, luego, pasarles a cuchillo", ha añadido.

En esta línea, ha apostado por superar "rencillas y de rencores", para "salvar al PSOE". Además, ha recordado que Susana Díaz y Pedro Sánchez han

"buscado culpables". "Lo único que demostraban era que lo que quieren el día 22 no es integrar, sino pasar la factura el uno al otro", ha apuntado, para subrayar que él pedía "la voz para hacer propuestas".

López ha remarcado que, en el debate a tres, se vio "la imagen de un partido roto, enfrentado, en el que dos de los tres candidatos, no solo se peleaban para ver quién era el malo de la película", sino que, en lugar de aclarar su proyecto, debatieron sobre "con quién había que pactar o con quién no, a debatir sobre naciones o regiones, de 'yo gano elecciones y tu no'". "Yo no quiero ganar a Pedro, no quiero ganar a Susana, quiero recuperar la unidad", ha explicado.

A su juicio, "no hay voto más útil" que el de su candidatura. "Otros serán útiles para útiles para cargarse a Pedro o para cargarse a Susana". "Nosotros lo somos para salvar al PSOE. Yo no quiero un voto para cargarme ni a Pedro ni a Susana, sino para sumarlos en el mismo proyecto", ha asegurado.

