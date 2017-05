350.000 puestos de trabajo están sin cubrir en España por falta de formación digital

En España hay más 350.000 puestos de trabajo sin cubrir debido a la falta de competencias digitales. Dice César Alierta que nuestro país en 2020 necesitará 3 millones de jóvenes con formación digital, mientras que las universidades actualmente no se adaptan a estas exigencias. Los perfiles demandados están relacionados con el análisis de big data, la famosa ciberseguridad, el comercio electrónico, internet de las cosas, aplicaciones móviles, comercio electrónico y el marketing digital.



Más de la mitad de los trabajadores españoles dicen que necesitan mejorar en habilidades digitales, y ello les afecta en su lugar de trabajo, sueldo, proyección empresarial y laboral. El porcentaje medio de Europa está sobre el 35%. Por ejemplo en Estados Unidos hay 800.000 expertos digitales más que en Europa, aunque dicha ventaja se puede acortar en dos o tres años.



Según un estudio de Aenoa, sólo el 40% de las empresas españolas se encuentran en un proceso de transformación digital, especialmente en los sectores económicos de telecomunicaciones, servicios, consultoría, banca y energía. Por otro lado, la implicación es media en sectores económicos como comercio, distribución y turismo, mientras que existe una actividad muy baja en agricultura, minería, hostelería.



La robótica y la inteligencia artificial se imponen en la atención al cliente, como en hoteles, aeropuertos o en trabajos domésticos. Pero pronto será muy común en la salud, medicina, personas dependientes, comercio, etc. Además, cualquier smartphone ya incluye un asistente virtual que compra en nombre del cliente, localiza la información solicitada y ofrece múltiples tareas.



Los drones y la conducción autónoma se utilizan en el reparto de comida a domicilio, paquetería, eventos, fotografías, o en incendios, pero también se emplean en agricultura para fertilizar los campos o combatir plagas, en la vigilancia de playas y bosques, seguridad de edificios, empresas o polígonos industriales etc. Además, ya se han presentado vehículos vacíos que se conducen solos, incluidos autobuses y también grandes barcos de mercancías.



Sólo el 40% de las empresas están en un proceso de transformación digitalAsegura Aenoa que el futuro inmediato va asociado a la realidad virtual y wearable, que no es exclusivo de los videojuegos, sino que traspasa a la vida cotidiana, por ejemplo deportes y juegos virtuales, campeonatos entre amigos de distintas zonas de España y otras propuestas de ocio. La impresión en 3D, el internet de las cosas y el big data se aplicarán a todos los ámbitos y superficies. En el aspecto digital los próximos años están basados en la realidad aumentada, y en su adaptación a las redes sociales. Las empresas intentarán conectar con los clientes, y la realidad virtual y la inteligencia artificial son medios ideales para esa conexión.



Algunas tendencias en la transformación digital consisten en automatizar los procesos con software específicos, campañas segmentadas en redes sociales, estrategias de inbound marketing, creación de marca, la reputación en la red, analítica digital, SEO local, aplicaciones de youtuber, o aumento del comercio electrónico. Junto al marketing móvil, uso de transmisiones de video en vivo o de asistentes virtuales que utilizarán la inteligencia artificial para atender al cliente, vender, analizar tendencias, etc.



Aenoa Digital organiza en Sevilla el próximo 26 mayo MK Open, un Congreso de Marketing Digital, redes sociales, comercio electrónico y posicionamiento web donde se analizan todas las tendencias actuales en innovación, con la participación de profesionales del sector, explicando casos de éxitos en el mundo digital, nuevas líneas estratégicas y experiencias en los distintos campos.

