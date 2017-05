El Atlantic Fest cierra su cartel con grupos como Sen Senra, Puma Pumku, Electric Feels, Birds Are Indie, Dois y MounQup

L.A., Apartamentos Acapulco, Sen Senra, Puma Pumku, Electric Feels, Birds Are Indie, Dois, MounQup y Kings Of The Beach completan el cartel del Atlantic Fest, que se celebrará el 30 de junio y el 1 y 2 de julio en A Illa de Arousa (Pontevedra).

Así, se unen a los ya confirmados Los Planetas, Lori Meyers, The Temper Trap, Maxïmo Park, Delorean, Anni B Sweet y Joe Crepúsculo (el sábado) y Rosalía & Raül Refree y Os Amigos dos Músicos (el viernes).

Diez nuevas confirmaciones para los diferentes escenarios del festival: Son Estrella Galicia, Turismo Rías Baixas (Auditorio), D'Tascas Jägermusic, Paco & Lola (Plaza de Abastos) y Zona Gastro.

L.A. completa la programación del escenario Son Estrella Galicia, presentando su recién estrenado trabajo 'King of Beasts', creado, según destacan los organizadores del festival, "para traspasar las fronteras de los estilos, ubicado en un territorio apto para oídos más diversos".

Una de las prioridades de Atlantic Fest, desde su creación, ha sido respaldar la escena gallega. "Así nació D'Tascas Jägermusic", destaca, en referencia al espacio en donde las nuevas bandas podrán tocar en locales de aforos más pequeños, en contacto directo con el público.

El viernes 30 de junio y el domingo 2 de julio, las tascas de la Illa de Arousa se llenarán de la música de Sen Senra, Dois, Mounqup, Kings of the Beach y Esposa.

Mientras, el domingo 2 de julio, el escenario Paco & Lola (Plaza de Abastos) se convertirá en un lugar de reunión para los asistentes del festival, para disfrutar de los directos de Puma Pumku y los portugueses Birds Are Indie.

Los granadinos Apartamentos Acapulco y los dj's vigueses Electric Feels estarán en el escenario Zona Gastro, que funciona el sábado 1 de julio. Las demás actuaciones serán descubiertas por el público el propio día al llegar al festival.

ACTIVIDADES Y ENTRADAS

La organización avanza que "muy pronto" anunciará la programación completa de actividades náuticas, infantiles y del mercado 'Galiciantunes'.

Las entradas están disponibles en la página web oficial del festival: www.atlanticfest.com al precio de 48 euros más gastos e incluye acceso gratuito a la zona de acampada.

