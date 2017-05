Méndez de Vigo cree que no se no hará un decreto para subastar las centrales térmicas que cerrará Endesa

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha afirmado que, por la información de que dispone, el Ejecutivo no está elaborando un proyecto de real decreto para subastar las centrales térmicas con el fin de garantizar el suministro y la competitividad en caso de que Enel optase finalmente por clausurarlas.

"Desde mi conocimiento, no existe", pero "no soy la enciclopedia británica", ha precisado Méndez de Vigo, quien ha dicho no tener "constancia" de que exista tal proyecto de real decreto ley, si bien ha apuntado que consultará al ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre este asunto, que no se ha tratado en el Consejo de Ministros de este viernes.

En cualquier caso, Méndez de Vigo ha recordado que Nadal, que ha presentado un informe sobre la última subasta de renovables en la reunión del Consejo de Ministros, ya se mostró en contra del cierre de las centrales térmicas en distintas localizaciones, como en las provincias de Teruel y León.

De hecho, el ministro llegó a acusar a Enel, principal accionista de Endesa con un 70% de su capital, de "hacer política para los italianos a costa de los consumidores y trabajadores españoles".

"Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España", acusó el ministro, que subrayó que éste es "el origen del problema" para las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorra (Teruel) y Compostilla (León).

En concreto, Enel confirmó a principios de mes, durante la junga general de accionistas celebrada en Roma, el cierre de sus centrales de ambas centrales el 30 de junio de 2020.

Por su parte, la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, criticó este miércoles el "supuesto ejercicio de amedrentar" a Endesa con la posibilidad de obligar a subastar desde "un euro" las centrales térmicas de carbón si se decide su cierre.

Gastón se refirió de ese modo a las declaraciones realizadas este martes por la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, en las que aseguraba que el Gobierno central está redactando un decreto ley, que llevará al Congreso, con el objetivo de subastar las térmicas si Enel optase por su clausura y para garantizar el suministro y la competitividad.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.