Óscar Puente ha consultado, sin respuesta, a Adif sobre el proyecto de soterramiento en Valencia, aunque no se lo cree

En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor socialista ha reconocido que sabe "poco" sobre el proyecto Valencia, y que lo único que tiene es "un recorte" de periódico el cual le ha remitido en un escrito al presidente de Adif para consultarle más datos, si bien todavía no tiene respuesta.

El primer edil ha incidido en el "escepticismo" que le generan las noticias sobre Valencia, pues el "escenario es muy parecido en todas partes", con recientes manifestaciones para reclamar soterramientos en Langreo (Asturias), Murcia y Málaga.

"Parece que Valencia pudiera ser excepción pero en este tipo de cosas me gusta ver la letra pequeña", ha recalcado, ya que su "experiencia" le dice que se cree "las promesas que no implican poner dinero", pero "las de poner dinero" cree "pocas o ninguna" hasta que no las ve en documento oficial.

En el caso de Valladolid, ha advertido de la dificultad para que Adif y Renfe aporten la totalidad de los 404 millones de euros de la deuda de la Sociedad Alta Velocidad. Puente ha dado por hecho que las entidades del Grupo Fomento han puesto ya 200 millones, pero para lo restante "hay que firmar un convenio" que, ha advertido, "es muy largo, con muchísimas condiciones" que todavía se deben "pulir".

"Lo de poner 1.000 millones de euros se dice fácil en una rueda de prensa, pero yo estoy viendo las dificultades para poner 400", ha apostillado.

