Noriega agradece el apoyo del BNG a la remunicipalización de la ORA pese "a las discrepancias", que no comparte

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha agradecido el apoyo del grupo del BNG a la aprobación inicial de la remunicipalización de la ORA y la grúa, pese a las críticas al gobierno local por su gestión en el asunto lanzadas por el portavoz nacionalista, Rubén Cela, en el pleno del pasado jueves, donde se dio luz verde al inicio de los trámites para que la empresa municipal Tussa asuma el servicio.

"Agradezco el voto favorable de Rubén Cela pero no comparto sus discrepancias", ha manifestado el primer edil santiagués en rueda de prensa este viernes, en la que ha vuelto a defender que la recuperación de servicios para gestión municipal es "bueno y eficiente" e, incluso, está recomendado por el Consello de Contas.

El pleno del Ayuntamiento de Santiago del pasado jueves dio luz verde a la aprobación inicial de la remunicipalización del servicio de la ORA y la grúa con los votos favorables de Compostela Aberta y BNG, la abstención del PSdeG-PSOE y la oposición del PP.

Ahora, una vez finalizada la tramitación y el acuerdo sea publicado, se abrirá el mes de exposición pública pertinente, previo paso a su aprobación definitiva, que deberá ser sometida de nuevo a votación en la Cámara municipal.

Además, el proceso se enfrenta a un recurso presentado por la empresa Doal, que concurrió al concurso público ganado por Setex-Aparki que fue anulado por una sentencia del TSXG en 2015 y que supuso el origen del proceso. El gobierno local confía en que la resolución del juzgado a este recurso llegue antes de que expire el período de exposición pública.

ALEGACIONES DE LA OPOSICIÓN

Asimismo, los grupos de la oposición también han anunciado la presentación de alegaciones al proceso relacionadas con cuestiones técnicas. De hecho, los portavoces de PP, PSOE y BNG se mostraron muy críticos durante el pleno con la gestión del gobierno local en la remunicipalización.

Uno de los más duros durante su intervención fue el portavoz nacionalista, Rubén Cela, aunque los dos ediles del BNG en la Cámara santiaguesa votaron a favor de la propuesta de Compostela Aberta por "convicción ideológica" pese "a la gestión" del grupo de gobierno.

TRABAJO "CONSISTENTE"

Este viernes, Martiño Noriega ha reiterado que el trabajo de su gobierno "fue consistente" a lo largo de los últimos 15 meses desde el inicio del proceso, en el que se elaboraron "27 informes" sobre una cuestión como la recuperación de servicios "que no es menor" ni un tema "pacífico".

"Nos apoyamos en los informes que favorecen a la perspectiva del servicio público", ha indicado el regidor, que ha negado que, como indicó el jueves Rubén Cela, el proceso se pudo haber solventado con la concesión a otra empresa que se hubiese presentado al concurso anulado por la sentencia de 2015.

De este modo, ha asegurado que esa solución no era "posible" porque la sentencia "anula la concesión" pero "no da derecho a ninguna de las otras empresas" y que este extremo está avalado por un informe del secretario municipal. "Me extraña que (Rubén Cela) haga esa argumentación porque es una persona formada", ha apostillado.

NO ES UN ASUNTO "PACÍFICO"

Noriega ha vuelto a manifestar que la recuperación de servicios no es un asunto "pacífico", "ni en la casa, ni para las concesionarias, ni para (Cristóbal) Montoro".

"Existe un debate de fondo que no es menor. Antes de la crisis cualquiera podía recuperar servicios. Curiosamente, nadie los recuperó cuando era fácil. Ahora hay la percepción de que hay que recuperarlos porque son más eficientes", ha incidido.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.