Carnero, dispuesto a retomar el proyecto de Fundación Personas para la Casa Cuna en caso de tener el apoyo de los grupos

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado dispuesto a retomar el proyecto de centro de atención a discapacitados que Fundación Personas pretendía poner en marcha en la Casa Cuna de la capital y que contemplaba una residencia tutelar, centro de día y guardería, siempre y cuando cuente con el apoyo del resto de grupos.

Durante el debate de una proposición socialista sobre inmuebles de la Diputación, la portavoz del PSOE, Teresa López, ha reprochado al equipo de Gobierno que desistiera del proyecto de centro asistencial para mantener la actual guardería que, a su juicio, "compite" con las que muchos municipios mantienen y no sólo perjudica a estas localidades, sino que además, supone un uso "ineficaz" de recursos.

Sin embargo, el presidente de la Institución provincial ha advertido de que fue la Fundación Personas quien abandonó el proyecto ante la polémica generada y ha vuelto a defender el proyecto, pero ha recordado a los grupos que "no se puede soplar y sorber a la vez", por lo que ha pedido un compromiso por parte de los mismos antes de reiniciar las negociaciones.

La proposición socialista que ha dado pie al debate propone que "con carácter inmediato y urgente" se elabore un estudio efectivo sobre los inmuebles de carácter patrimonial que permita optimizar su utilización y rendimiento bajo los principios de "eficacia, rentabilidad y eficiencia", algo que ha salido adelante por unanimidad.

En concreto, SíVA ha justificado su apoyo por la "mala gestión" y falta de transparencia con estos inmuebles señalada en las recomendaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Por su parte, Ciudadanos (Cs) ha sumado su voto favorable a la iniciativa después de que se aceptaran dos enmiendas para que en el estudio se incluyan los bienes de las sociedades públicas Reval y Sodeva, así como que los hipotéticos beneficios se dediquen a la prestación de servicios en los municipios.

OPOSICIONES

En la sesión de control al presidente, la portavoz de Cs, Pilar Vicente, ha preguntado por las publicaciones en prensa de los recursos presentados por algunos opositores sobre los procesos de acceso a plazas de bomberos, ATS o administrativos de la Institución.

Carnero ha recordado que los casos de queja "no son homogéneos" y ha separado el recurso a la justicia ordinaria de los aspirantes al cuerpo de Bomberos, de las reclamaciones presentadas en otras convocatorias, las cuales ha incluido dentro de la "normalidad" en este tipo de procesos, al tiempo que se ha comprometido a estudiar opciones que favorezcan las garantías de los mismos y ha defendido la labor de los funcionarios.

Dentro de las proposiciones, el voto en contra de PP y la abstención de Cs ha servido para tumbar una proposición de SíVA que pretendía sumar a la Diputación a la propuesta de Ley de Vivienda promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios para hacer frente a la "emergencia habitacional", la cual contempla la dación en pago retroactiva, un alquiler "asequible", moratoria sobre desahucios y ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario de la vivienda es un pequeño tenedor, movilización de la vivienda vacía mediante cesión obligatoria, incremento del parque público de vivienda y alquileres sociales no superiores al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

La propuesta de ley recoge también una garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin tener antes información sobre la situación de las afectadas, la imposición de tarifas sociales en función de la capacidad adquisitiva o la no asunción de deudas con recursos públicos, sino que sean las suministradoras las que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.

Sí ha votado Ciudadanos a favor del segundo punto de la proposición, que pretendía que la Diputación instara al Gobierno y grupos parlamentarios a considerar y enriquecer el texto legal, pero tampoco ha salido adelante por la oposición del PP, que presentó una enmienda al punto que rechazó Sí se Puede.

DIGITALIZAR LOS JUZGADOS DE PAZ

Por otro lado, el Pleno ha instado al Ministerio de Justicia a que extienda la digitalización de los Juzgados de Paz y de los Registros Civiles como "puntos indispensables de atención al ciudadano", tal como defendía una proposición presentada por el Grupo Popular que ha contado con el apoyo del resto de formaciones, salvo Sí se Puede (SíVA), que se ha abstenido.

Su portavoz, Héctor Gallego, ha mostrado sus recelos de que esta digitalización pueda suponer un cierre de oficinas en el medio rural, algo que ha rechazado su homólogo del PP, Guzmán Gómez Alonso, quien ha defendido la continuidad de estas instalaciones en una provincia con población "muy envejecida" que, en la mayoría de los casos, "no están familiarizados con el uso de Internet y las nuevas tecnologías".

Al hilo de esto, la diputada de VTLP Esther Mínguez ha recordado que, para poner en marcha esta digitalización, sería preciso resolver los problemas de conexión a Internet del medio rural.

Por unanimidad se ha aprobado una proposición de VTLP en virtud de la cual se reclama que la Diputación, en colaboración con los municipios, elabore una ordenanza tipo sobre caminos públicos rurales en un plazo máximo de seis meses.

La iniciativa contaba con un segundo punto para la elaboración de un inventario o catálogo de dichas vías para que pueda ser consultado desde la propia página web de la Institución provincial.

Aunque sólo el PP se ha mostrado en contra de esta propuesta, la ausencia de dos diputados socialistas ha permitido que decayera, después de que VTLP aceptara una votación por separado de los puntos para evitar que toda la proposición decayera por la negativa de los 'populares' a aceptar la creación de dicho inventario, lo cual consideraba un "gasto inútil" de recursos al estar ya reflejados en archivos municipales y de otros organismos de ámbito estatal como el Catastro.

CONVIVENCIA CIUDADANA

Los votos a favor de PP y Cs y la abstención de PSOE, VTLP y SíVA han servido, por su parte, para sacar adelante una proposición promovida por la formación naranja y enmendada por los 'populares' para promover entre los municipios la elaboración de ordenanzas de convivencia ciudadana y de políticas locales sobre la materia a la hora de combatir los actos vandálicos que deterioran bienes y dotaciones públicas, así como que la Diputación los asesore a la hora de llevarlas a cabo e impulse la creación y desarrollo de servicios propios de mediación ciudadana en localidades de menos de 20.000 habitantes, momento hasta el cual seguirá con esta labor la Institución provincial.

En el apartado de ruegos, VTLP ha pedido que se tomen medidas para el cumplimiento de las diferentes prácticas que permitan el acceso de pequeñas y medianas empresas a los concursos públicos en municipios donde estén radicadas.

Por lo que se refiere a las preguntas, Ciudadanos se ha interesado por las medidas adoptadas por el equipo de Gobierno para dar a conocer entre las empresas las actividades a favor del emprendimiento y la innovación en el medio rural contempladas en el convenio suscrito el pasado año entre Diputación y Parque Científico de la Universidad de Valladolid.

Por su parte, el portavoz de Toma la Palabra (VTLP), Salvador Arpa, ha reclamado la puesta en marcha de los acuerdos adoptados en el Pleno de marzo de 2015 para fomentar el auto-compostaje en el entorno doméstico, entre ellos la publicación del ganador del Premio Ecología 2016.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.