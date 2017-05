El TAC 2017 arranca mañana con el estreno en España de 'Paysages intérieurs', de la compañía de Philippe Genty

Lo hará con el espectáculo 'Paysages intérieurs', que podrá verse por primera vez en España en el marco del certamen. La función, que dará comienzo a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes, LAVA, donde habrá un segundo pase este domingo 21, a la misma hora.

'Paysages intérieurs', un potente espectáculo visual, se basa en las experiencias, los sueños y los viajes del propio Philippe Genty. El montaje tiene las señas de identidad que caracterizan a la compañía francesa: refleja la exploración del lenguaje visual, donde la escena es el lugar del inconsciente y muestra los conflictos interiores del ser humano. Con una infancia atormentada, Genty se sirve de las heridas y represiones como fuente para la escritura teatral.

'Paysages intérieurs' es una poética odisea para siete actores y bailarines que deambulan a través de los recuerdos y anhelos de Genty. Títeres, teatro, danza, música, audiovisuales y humor son protagonistas en una pieza multidisciplinar que repasa la vida del creador teatral, que ha visto aplaudido su trabajo en todo el mundo.

En 1961, tras ganar un concurso, Genty dejó las artes aplicadas para dedicarse a las marionetas. Al año siguiente, comenzó una gira mundial para presentar su primera creación, 'Expédition Alexandre', que le llevó por cuatro continentes y 47 países diferentes, viaje durante el que realizó una película sobre los teatros de marionetas de todo el mundo, en el marco del proyecto 'Orient-Occident' de la Unesco.

Con el objeto de crear espectáculos personales e independientes, el dramaturgo fundó su propia compañía en el año 1968. En los años 90, creó y escenificó 'Océanos y utopías' en la Exposición Universal de Lisboa, en un estadio, junto a 200 comediantes, bailarines, artistas de circo y técnicos y ante 10.000 personas. En esa misma década, consiguió el premio de la crítica del Festival de Edimburgo.

Navegando entre el circo, el teatro, la danza y las marionetas, Genty creó en 2001 'Le concert incroyable' con más de 40 artistas en la Galería de la Evolución del Museo de Historia Natural de París, un espectáculo de gran potencia visual en el que los animales disecados del museo eran también protagonistas.

MÁS DE 200 REPRESENTACIONES Y 63 COMPAÑÍAS

Un total de 63 compañías procedentes de 16 países diferentes dará forma a la programación de esta nueva edición de la cita escénica. De esas 63 formaciones, 37 recalarán en la capital del Pisuerga en el marco de la Sección Oficial del festival, 11 lo harán dentro del apartado Estación Norte (dedicado a artistas y compañías locales) y otras 15 en la Sección Off. En total, durante nueve intensas jornadas se sucederán en torno a 200 representaciones.

Serán 33 los espacios en que se desarrollará el festival. Entre los nuevos puntos de la ciudad que se incorporan como escenarios de la programación del TAC destaca la playa de las Moreras, que acogerá la performance 'Sueños ahogados', una acción denuncia con la que el Colectivo Indignado de Valladolid pretende visibilizar el drama de los refugiados (día 27, sábado, a las 12.00 horas).

Se suman, además, la calle Solanilla, la plaza de la India (aparcamiento del polideportivo Gregorio Fernández) y el Teatro Carrión. La nómina de espacios incluye también la plaza Mayor, Moreras, el Campo Grande, las calles Santiago y Mantería, los patios de la Casa-Museo Zorrilla y el palacio de Santa Cruz y las plazas de San Pablo, Rinconada y Fuente Dorada, entre emplazamientos habituales.

Además, siguiendo con el planteamiento iniciado en la edición de 2016, la programación del festival se extenderá a dos barrios de la ciudad, Parquesol y Zona Este, con funciones en sus respectivos centros cívicos.

La creación teatral y en artes de calle de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Rumanía, Bulgaria, Taiwán, Israel, Malasia, Argentina, Uruguay, México, Colombia y España estará representada en el TAC con una selección de propuestas que van desde el teatro al circo, pasando por las variedades, el clown, la danza, la música, intervenciones urbanas y experiencias performativas.

DIECISÉIS ESTRENOS

Serán 16 los estrenos que acogerá el festival, cuatro de ellos absolutos. Tres de los espectáculos que podrán verse por primera vez en el marco del TAC se incluyen en la sección Estación Norte.

Así, Ghetto 13-26 presentará por primera vez ante el público su adaptación de 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca. Además, los integrantes de La Nave, programa formativo en artes escénicas para jóvenes promovido por el Teatro Calderón de Valladolid, estrenarán 'Fuegos', una intervención artística en torno al concepto de éxodo. Los dos espectáculos se representarán en sala.

Ya en la calle, el público podrá disfrutar en primicia de '400.001 millones de estrellas', espectáculo multidisciplinar que firma Luciérnagas Teatro. El último de los estrenos absolutos, enmarcado en la Sección Oficial, será el de 'Repudiados', el nuevo proyecto de la formación andaluza Varuma Teatro, que combina danza contemporánea y flamenco.

En cuanto a los estrenos nacionales, serán 12 en total, nueve de ellos dentro de la Sección Oficial. Así, los montajes que podrán verse por primera vez en España como parte de la programación de sala de este apartado son: 'In girum imus nocte (et consumimur igni)', de Roberto Castello y Aldes; 'Whispers', del dúo belga Mossoux & Bonté; y el ya citado 'Paysages intérieus', de Philippe Genty.

Incluidos en la programación de calle de la Sección Oficial, el festival acogerá los primeros pases en nuestro país de 'Ma bête noire', a cargo de Eclats de Rock; 'Sol bemol', de D'irque & Fien; 'All the fun', de EaEo; 'L'espectacle', de Frères Troubouch; 'Raíz, yo soy', de los mexicanos Los Escénicos; y 'Les moldaves', de PasVuPAsPris. Otros tres estrenos nacionales se incluyen en la sección Off: 'Joy', pieza de danza del sueco Joshua Monten; 'Join the parade', de Compagnie With Balls; y 'L'entresort', de Têtes de Mules.

