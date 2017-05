La Universidad de Murcia participa en un proyecto para producir hortalizas en contenedores cerrados. El objetivo general del proyecto Hidroleaf es desarrollar y validar un sistema integral para la producción sostenible de plantas hortícolas de hoja en invernadero y en cultivo de interior mediante luz artificial, aplicando las nuevas tecnologías TICs para optimizar las condiciones de cultivo de las plantas, según han informado fuentes de la institución docente.

En concreto fruto de este proyecto se desarrollarán fábricas de cultivos de hortalizas en contenedores inteligentes. La idea es reconvertir contenedores de mercancías para ser usados como medios de cultivo.

Dentro de dichos contenedores se establecerán las condiciones óptimas para que la producción agrícola se pueda llevar a cabo, controlando los parámetros de humedad, temperatura, luminosidad, empleando para ello sistemas de sensorización y automatización, lo que permite encuadrar este proyecto dentro del ámbito de la Industria 4.0.

Este acondicionamiento hermético dentro de un contenedor ofrecer la ventaja de que las condiciones climatológicas externas (temperatura, humedad) no influirán en el cultivo y desarrollo de las plantas, gracias a las condiciones específicas generadas y controladas en el interior.

De esta manera, apuntan las mismas fuentes en comunicado de prensa, se podrá cultivar hortalizas en cualquier sitio del planeta independientemente de las condiciones climatológicas de cada lugar, ya sean 50º o temperaturas bajo cero.

Otras de las aportaciones del proyecto consistirá en que no será necesario transportar el producto recolectado a largas distancias como hasta ahora, ya que cualquier ubicación será válida para la instalación de los contenedores, con los consiguientes ahorros asociados al transporte y su correspondiente emisión de CO2.

La producción podrá ser constante en cualquier estación del año y no precisará el uso de pesticidas, debido a que en hidroponía no crecen malas hierbas y por tanto no es necesario usar estas sustancias para eliminar dichas hierbas, por lo que los productos que se cultiven serán mucho más saludables.

El objetivo es conseguir una producción totalmente sostenible y el aprovechamiento total de los recursos, consiguiendo aprovechar el 100% del fertilizante y del agua ya que esta se recircula constantemente, llegando incluso a aprovechar la condensación de la humedad ambiental.

Hasta el agua transpirada por las plantas se condensará mediante sistemas de refrigeración para volver a usarla.

Hidroleaf es un proyecto colaborativo entre entidades y empresas de la Región de Murcia. Está liderado por las empresas agrícolas murcianas Rufepa y RITEC que cuentan con gran experiencia en soluciones de cultivos protegidos en invernaderos.

En el marco de este proyecto el departamento de Ingeniería de Información y las Comunicaciones de la UMU, se encarga de desarrollar la plataforma integral de gestión con toda la información recibida y las interfaces de usuarios.

Por su parte la spin-off de la Universidad de Murcia, Odin Solutions S.L. es la encargada de proporcionar la sensorización del cultivo y los controladores para la automatización de procesos de drenaje, fertilización y riego.

OdinS cuenta con un equipo multidisciplinar con más de diez años dedicados al diseño, desarrollo e implantación de soluciones de monitorización y automatización de procesos industriales.

También forma parte del consorcio el departamento de Nutrición Vegetal del Cebas-CSIC que aportará sus conocimientos para el control preciso de los parámetros de oxigenación, humedad y PH del cultivo.

El proyecto Hidroleaf ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por el fondo FEDER.

