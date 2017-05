Meritxell Borràs acusa al Gobierno de aplicar un "estado de excepción" en Cataluña

La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha acusado este viernes al Estado de "colonialista" y de aplicar un "estado de excepción" en Cataluña, como evidencia la querella contra ella que ve un "claro síntoma de democracia enfermada", por lo que ha recetado al Gobierno "una tila", "diálogo, escuchar y sentarse".

Borràs ha protagonizado el desayuno-coloquio Fórum Europa-Tribuna Cataluña, donde ha contado con la presentación de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y número dos del PSC, Núria Marín, con la que compartió trayectoria en dicho consistorio.

Después de que la Fiscalía se querellara contra ella por iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum, Borràs ha estado arropada por los consellers Neus Munté (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Jordi Baiget (Empresa), Meritxell Ruiz (Educación) y Santi Vila (Cultura), así como por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el presidente del grupo de JxSí, Jordi Turull, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, entre otros.

Nos estamos acostumbrando a aceptar actitudes colonialistas"En su intervención, Borràs se ha referido al término "posverdad", que a su juicio se podría aplicar al "Estado español", pues "asistimos a la construcción de una realidad virtual en que realidad y mentira acaban siendo lo mismo".

"Nos estamos acostumbrando a aceptar actitudes que en cualquier otro país serían motivo de escándalo. Actitudes colonialistas, como si estuviéramos en un estado de excepción, y hay que hacer una reflexión profunda", ha denunciado.

Actitudes como "manipulación barriobajera de la justicia, persecución del debate de las ideas, fractura del principio de inviolabilidad parlamentaria que supone ir contra la Mesa del Parlament o utilización de mecanismos del Estado legales y no legales para ir en contra de una aspiración democrática", ha dicho.

Como también el "surrealismo", ha afirmado, que supone "decir que el Govern no puede comprar urnas o la amenaza realidad contra las empresas", después de que su departamento abriera el pasado día 5 un proceso para hacer una preselección de empresas para que queden homologadas como proveedoras de urnas cuando el Govern lo requiera.

Tras calificar al Estado de "urnafóbico", por su "miedo a las urnas", la consellera ha sido preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno pudiera activar el artículo 155 de la Constitución, que prevé una posible suspensión de la autonomía.

"A una le viene a la cabeza que todo es posible en un Estado que se dice de derecho, democrático y social. Pero quiero creer que el sentido común existe y que es el diálogo y la vía de entendimiento con los que llegaremos a poder resolver situaciones de lo que algunos mal llaman el problema catalán", ha argumentado.

Precisamente sobre esa querella, que ha dicho no haber recibido aún, Borràs ha asegurado que es "claro síntoma de una democracia enferma", por lo que preguntada por su condición de farmacéutica, ha bromeado al recetar al Gobierno "que se tome una tila, que escuche y nos sentemos, porque hay muchas cosas que no se resuelven con una pastilla, sino hablando con el médico y siendo escuchado".

Pero también ha dejado claro que en Cataluña "hace tiempo que se ha decidido pasar de la queja permanente" y que, ante "un Estado que no solo no rema a favor, sino que en ocasiones va en contra, ha llevado a muchos catalanes a plantearse la dicotomía entre independencia y decadencia, y eso solo puede resolverse votando".

"El Govern tiene voluntad decidida de cumplir con este mandato democrático y la mejor forma es evidentemente con un referéndum pactado, el mejor escenario sin duda. Pero dos no pactan si uno no quiere. No sirven afirmaciones como que no se puede pactar lo que no es legal, no es cierto. La democracia siempre está por encima de la ley y, ante problemas políticos, soluciones políticas", ha dicho.

