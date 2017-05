'El Hormiguero' mete la pata con Jessica Chastain, pero sigue adelante como si nada

Si por algo se caraceriza El Hormiguero es por personalizar el programa al invitado que reciba y diseñar las secciones, pruebas y demás secciones en torno a la personalidad o profesión de quien les visite. No fue una excepción en el caso de Jessica Chastain, solo que en esta ocasión una de esas secciones tuvo una pega: estaba basada en algo irreal.

"Trancas y Barrancas han tenido un pequeño contratiempo. Resulta que las hormigas pensaban que Jessica Chastain tenía familia vasca, pero se equivocaban", dice la propia página web del programa. Y es que las conocidas hormigas proponían a la actriz repetir en euskera los títulos de sus películas para honrar a sus supuestos bisabuelos vascos.

Solo que no los tiene. "No, no es verdad", decía ante la premisa de tener antepasados vascos. Pese a eso, el programa decidió seguir adelante con su sección. "Por si acaso los tuvieras, queríamos recuperar las raíces vascas que pudieras tener en el ADN", decían las hormigas, ya tomándoselo con humor. "Aprender vasco nunca viene mal aunque tus bisabuelos no fueran vascos, que saber vasco te abre muchas puertas", insistían.

El presentador, Pablo Motos, se dejaba llevar ante la marcha del programa: "vamos a ver hasta dónde llega este absurdo que estamos viviendo" y las hormigas se justificaban: "era una idea buenísima ojalá tus abuelos hubieran sido vascos, ahora es una cosa rarísima".

Así que un colaborador del programa euskera parlante comenzó a traducir los títulos de las películas de Jessica Chastain para que ella los repitiera. Ante el éxito y acierto con que lo hizo, la propia actriz abrió la puerta: "a lo mejor tendré por ahí algún bisabuelo vasco, puede ser", decía divertida.