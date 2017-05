Chelsea Manning muestra su primera imagen como mujer tras salir de la cárcel

Chelsea Manning, conocida por ser la primera gran fuente de Wikileaks, ha publicado este jueves su primera imagen como mujer, solo un día después de salir de la cárcel tras cumplir siete años. En un principio, fue condenada a 35 años tras filtrar documentos de estado a la web dirigida por un entonces desconocido Julian Assange.

Nada más conocer su sentencia, Manning (llamada Bradley de nacimiento), declaró su intención de cambiar de sexo. Ahora, publica una imagen en su perfil de Twitter.

Finalmente este jueves, un día después de salir de la prisión masculina de máxima seguridad en la que ha pasado los últimos cuatro años (tras ser arrestada en 2010), Manning ha podido mostrar su nueva imagen al mundo.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO