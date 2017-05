El Principado niega que exista plagio alguno en el proyecto de restauración del Arca Santa

El dirigente regional asturiano se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa sobre la restauración del Arca Santa, en un acto en el que estuvo acompañado por el Deán de la Catedral, Benito Gallego, el subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural Español, Carlos Jiménez, la directora general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Otilia Requejo, y la restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural Español, Paz Navarro, quien dirige los trabajos que desarrolla la empresa de Arte Granda.

Vicente Domínguez ha explicado que el Principado recibió un escrito por parte de un abogado de Alonso en el que les pedía la paralización de los trabajos, en base a ese presunto plagio. Ante esa situación, ha explicado que se ha encargado un informe comparativo de los dos estudios, que concluye que "se puede afirmar sin género de alguno de duda que los dos documentos son absolutamente independientes y antagónicos en aspectos sustanciales" y que "ni siquiera se les puede atribuir parentesco formal".

Domínguez ha añadido que el informe señala que el de Alonso no puede definirse como proyecto técnico al faltarle "aspectos esenciales de ese género documental".

De esta forma, el vicecosejero asturiano de Cultura y Deporte ha confirmado que los trabajos de restauración continuarán según lo previsto y que no atenderán al requerimiento de paralización porque no ha habido ningún plagio. Preguntado por los periodistas por las razones por las que no hacía públicos los nombres de los autores del informe al que aludió se ha limitado a contestar: "Para que no les molesten".

En la rueda de prensa ha participado también la propia Paz Navarro, pero ha eludido la polémica y se ha limitado a desglosar pormenorizadamente los detalles de su proyecto. El final de la restauración está previsto para el mes de julio, tras cuatro meses y medio de trabajos.

Carlos Jiménez, por su parte, ha resaltado que el proyecto de intervención de Navarro es "independiente" y que la restauradora es la "persona más adecuada" para acometer la actuación, tras los pormenorizados previos estudios multidisciplinares.

La participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responde a la invitación realizada en el año 2016 por el Principado de Asturias para participar, en colaboración con la Diócesis de Oviedo, en un proyecto de intervención en el Arca Santa, que implicaría a las tres instituciones. Tras la realización de un informe preliminar, el IPCE trasladó a un equipo de especialistas a Oviedo para la realización de toma de muestras para su análisis científico y para la realización de radiografías del Arca, estudios previos imprescindibles para poder redactar un Proyecto de Intervención con las debidas garantías.

El proyecto, que se ultimó en el primer trimestre de 2017, está consensuado por el Principado de Asturias, como administración competente y responsable del patrimonio en su territorio; por la Catedral de Oviedo, propietaria del Arca Santa y organismo contratante de los trabajos; y por el IPCE, como responsable de la dirección técnica y supervisión de la restauración.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) es la Unidad de la Administración General del Estado, entre cuyas funciones se encuentran las de conservación, restauración, investigación, documentación y difusión de los bienes culturales que conforman el Patrimonio Cultural de España.

Coordina 13 Planes Nacionales de Patrimonio Cultural entre los que se encuentra el Plan Nacional de Catedrales, al cual se vincula la presente restauración del Arca Santa de la Catedral de Oviedo.

