Un coche atropella a una multitud en Times Square y deja al menos un muerto y 19 heridos

Un coche se ha subido a la acera este jueves en la concurrida plaza neoyorquina de Times Square y ha atropellado a varios peatones, según testigos citados por la agencia Reuters. Al menos una persona ha muerto y 19 han resultado heridas y han tenido que ser atendidas tras este incidente, segun los bomberos de la ciudad de Nueva York.

En la zona, una de las más turísticas de Nueva York, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. El incidente se enmarca en el estado de alerta existente en Estados Unidos ante la posible comisión de atentados, si bien no hay constancia de momento de que se trate de un acto terrorista.

Por su parte, los bomberos y la policía de han llamado a la calma y han dicho que todo hace prever que ha sido un accidente de tráfico, aunque desconocen las causas del mismo. Todavía no se conoce la identidad de la persona fallecida, lo único que ha trascendido, según fuentes policiales, es que se trata de una chica joven, de unos 25 años.

En la séptima venida, la intersección de la calle 45 y Broadway ha sido acordonada mientras investigan el incidente y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en el lugar. También, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al tanto de lo ocurrido, tal y como informó el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, a través de su cuenta oficial de Twitter.



Asimismo, el conductor ya ha sido detenido por los agentes. Medios neoyorkinos informan de que ha sido identificado como Richard Rojas, un joven de 26 años, antiguo miembro del ejército, residente en el distrito del Bronx y que había sido detenido anteriormente por conducir bajo los efectos el alcohol. Por ello, tras el atropello ha sido sometido a un análisis para confirmar si conducía en estado ebrio.



13 total patients currently reported at scene of motor vehicle accident in Times Square pic.twitter.com/ySwtL6ZLoc