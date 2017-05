Sanidade estima en un 88,9% los recursos operativos hospitalarios este verano

La Consellería de Sanidade estima en un 88,9 por ciento los recursos hospitalarios disponibles en verano en Galicia, lo que supone "14 puntos más de ocupación que en años anteriores".

Así lo ha destacado este jueves en comisión parlamentaria el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, quien ha insistido en distintas respuestas a varios puntos que "las camas no se cierran", sino que "están todas en las habitaciones para cuando sea necesario".

"Las camas no se cierran, están todas disponibles de acuerdo con las necesidades", ha reiterado en varias ocasiones el director xeral, quien ha manifestado, en respuesta a una pregunta del BNG, que el Sergas realiza una "planificación según las necesidades".

Aboal, asimismo, ha matizado que en verano se planifica contando con las vacaciones de los profesionales, así como con "las obras y actuaciones preventivas o reparadoras que en otra época es difícil llevar a cabo".

En esta línea, ha defendido que el Sergas "adopta medidas de gestión pertinentes" con el fin de "mantener y garantizar la necesidad asistencial". Así, ha reiterado que la planificación se lleva a cabo "en base a indicadores asistenciales".

El director xeral también ha subrayado que la planificación estival "no tiene" como finalidad "objetivos económicos", sino que representa "un conjunto de medidas de gestión que se adapta a la realidad estival y preserva la eficacia". Por ello, ha recalcado que no gastan el dinero público "donde no hace falta".

"FALTA A LA VERDAD"

La parlamentaria del BNG autora de la pregunta sobre las camas disponibles en verano, Montse Prado, ha reclamado "transparencia" y que el Sergas ofrezca datos.

Al respecto, ha señalado que el "cierre de camas" conlleva "consecuencias" como "el incremento de las listas de espera, la saturación de urgencias" o una mayor presión para los trabajadores o el desplazamiento de profesionales de unos servicios a otros. A ello ha sumado la derivación a centros privados. "El objetivo que persigue el PP al frente de la Consellería de Sanidade; que no haya sanidad pública operativa".

Prado ha reprochado al director xeral, tras su primera intervención, que hiciera "una burla" y "un insulto, propio de una barra de un bar". "No es propio de un gobierno democrático", ha espetado. "Es una burla y falta a la verdad", ha recriminado la parlamentaria del Bloque.

"Deje de jugar con los datos y públiquelos", ha reclamado Prado, después de que la presidenta de la comisión hiciera un inciso en su intervención para aclarar que "no fue ningún tipo de burla". "Le pido transparencia", ha abundado Prado, para matizar que "el pueblo tiene derecho a saber qué se hace con sus recursos".

Con todo, el director xeral ha insistido en que ahora se encuentran con la planificación. De este modo, ha recordado que el año pasado por esta época se estimó en un 87,9% los recursos operativos para el verano "cuando la realidad de ocupación" en esos meses fue del 75 por ciento, según añadió.

Para este verano ha estimado un 88,9 por ciento que se usarán, planificación que supone casi 14 puntos más que la ocupación de años anteriores, según ha matizado. El resto de las camas, según ha puntualizado, están "disponibles en todo momento" y "todos tendrán una" cuando la necesiten.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.