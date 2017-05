Rosell (CEOE) destaca que aunque no se suscriba el Acuerdo para la Negociación Colectiva se siguen firmando convenios

Estas declaraciones las ha realizado este jueves en el Palacio Larrinaga de Zaragoza, antes de asistir a la clausura de la Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Empresarios de Aragón. En el acto ha estado acompañado por el presidente de la organización empresarial en la región, Fernando Callizo.

Rosell ha hablado de la situación del Acuerdo para la Negociación Colectiva y ha indicado que la parte empresarial, después de las reuniones mantenidas con los sindicatos, ha hecho un movimiento "importante" respecto a sus posiciones iniciales. "En este momento la banda de incremento de salarios que hemos hecho es la máxima que podemos hacer, es la real". Ha concretado que esta propuesta llega hasta el 2 por ciento, más un 0,5 variable.

Ha agregado que esta propuesta es la que se está firmando en los convenios colectivos, que están registrando en su mayoría subidas salariales entre el 0,5 y el 2 por ciento. Además, ha afirmado que encima de la mesa del ANC hay otras cosas que son "tremendamente importantes" como "la formación, el absentismo, la flexibilidad y la prevención de riesgos laborales".

Sobre el bloqueo en la negociación, ha defendido que tras la última propuesta de la parte empresarial en el mes de abril los sindicatos "ni han contestado". En este contexto, ha apuntado que la CEOE ha dado instrucciones a sus organizaciones y se siguen firmando los convenios. Por ello, ha considerado que los representantes de los trabajadores se equivocan si no ven esta "realidad".

"El ANC está encima de la mesa y, si no lo firmamos, la vida sigue y se seguirán firmando los convenios, tampoco pasaría nada si este año no firmamos, aunque creo que sería bueno hacerlo, no sólo por los número sino por muchas cosas que hay encima de la mesa", ha aclarado Rosell.

Ha considerado que es lógico que las centrales sindicales pidan "lo que tengan que pedir", pero "una cosa es lo que se quiere y otra la realidad". Ha remarcado que las empresas pequeñas "todavía no han salido de la recesión", ha incidido en que sólo se está recuperando el Producto Interior Bruto (PIB) que había en 2007.

Sobre la reforma laboral, ha apuntado que cualquier legislación debe ser "dinámica". Ha asegurado que la última normativa no puede ser derogada, dado que en España hay 6.000 leyes laborales y si se deroga la última el país se quedaría "en el vacío". "Lo que tenemos que ir haciendo es adaptación de la legislación de arriba a abajo, adaptando a la nueva realidad". Ha recordado que "dos tercios" de la economía de España está compuesta por el sector servicios, donde los horarios de trabajo son mucho más "volátiles".

CARBÓN NACIONAL

Preguntado por los medios de comunicación por el carbón nacional, Rosell ha evidenciado que en el sector hace unos años contaba con 44.000 personas, mientras que en este momento no llega a dar 4.000 empleos. "Lo que hay que hacer es cumplir con los acuerdos a los que se ha llegado entre las empresas y administración, en otros países de Europa este recorrido ha llevado a la conclusión de que se cerrase el carbón, en España todavía no se ha llegado a esa conclusión".

