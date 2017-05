Herrera pide comparecer "lo antes posible" en las Cortes para informar sobre la denominada 'trama eólica'

Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en su comparecencia ante los medios al término del Consejo de Gobierno de este jueves en la que ha apelado además a la "alentadora" respuesta de la jueza que instruye el caso que concluye, a su juicio, que en este caso no ha habido perjuicio para la Hacienda pública ni para los intereses de la Comunidad.

Ante estos hechos y tras aclarar que la Junta sigue sin disponer de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de forma oficial -"parece que es complicado", ha ironizado al respecto-, Marcos ha anunciado la decisión del jefe del Ejecutivo regional de comparecer a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda, y no en el Pleno, como han pedido algunos partidos, o en la Comisión de Investigación sobre la trama que, para la Junta, forma parte de lo que determinen los grupos políticos al respecto.

Por ello, ha insistido en que la decisión del presidente de la Junta es comparecer "a petición propia y cuanto antes" en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, por considerar que es la que entiende "en orden lógico del Parlamento" de estos asuntos, y "sin esperar más resoluciones ni más cuestiones".

Por otro lado y a preguntas de si la Junta insistirá en su pretensión de figurar como acusación particular, ha pospuesto la decisión al respecto tras recordar que este viernes vence el plazo para la presentación del oportuno recurso contra el auto denegatorio de la juez que, en dos ocasiones, ha rechazado incluir a la Administración regional como acusadora particular y le abre la vía de la popular, que descarta la Junta porque la asimila a estar "de invitados" y por ser más apropiada para el Ministerio Fiscal "que tiene capacidad suficiente" y con el que seguirán colaborando.

NO RETRASAR LOS PROCEDIMIENTOS

"Lo que no queremos es inmiscuirnos en la labor de la Fiscalía y que se retrasen los procedimientos por aumentar el número de litigantes en el proceso", ha explicado Marcos, que ha hecho un llamamiento para que el procedimiento sea "lo más ágil posible" porque, de ser ciertas todas las informaciones publicadas, se trata de una "situación grave". "Queremos que cuanto antes el tema quede aclarado en sede judicial que es donde tiene que quedar aclarado", ha reiterado.

En cuanto a la decisión final de la Junta de recurrir o apelar ante la Audiencia Provincial esa no admisión de la personación de la Junta, ha argumentado que se trata de un asunto que está siendo estudiado por los servicios jurídicos por lo que el planteamiento se decidirá mañana, para insistir en que ha sido la propia jueza la que justifica la negativa a la personación como acusación particular en que de los hechos investigados no se observa la comisión de un perjuicio para la hacienda o los intereses de Castilla y León.

Precisamente, esos son los argumentos que ha reclamado la Abogacía del Estado a la que sí se ha admitido la personación, con posibilidad de que el Gobierno regional pida personarse en algún momento del procedimiento.

Para la portavoz estas decisiones judiciales "corroboran" que el procedimiento administrativo que se ha seguido en las tramitaciones ha sido correcto y que "no ha salido un euro" para este asunto de los presupuestos de la Junta.

Marcos ha relatado el "repaso interesante" de la jueza sobre los diferentes delitos de los que habla la querella oficial de la Fiscalía Anticorrupción para explicar que no puede concluirse que la Comunidad tenga condición de perjudicada en cuanto a los delitos de cohecho y de prevaricación, "exactamente lo mismo" que determina para el de blanqueo de capitales para ser "más explícita" en lo relativo a la Hacienda pública por tratarse de actuaciones sobre tributos de ámbito estatal y no autonómico.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.