Ignacio Buqueras destaca que las empresas que optimizan horarios reducen gastos

En declaraciones a Europa Press, ha puesto el ejemplo de Iberdrola, la primera empresa del Ibex 35 que aplicó, en 2007, esta medida y que ha mejorado sus resultados contables. Ha observado que si una empresa concluye su actividad diaria a las 18.00 ó 18.30 horas cada día ahorra en electricidad, vigilancia y otros gastos, a lo que se suma la satisfacción del personal, lo que redunda en una mayor productividad, por lo que "hay que motivar a las personas con horarios más humanos, racionales, europeos".

El "presentismo" es "una cultura tercermundista", ha continuado Buqueras, quien ha recomendado, asimismo, volver a los horarios del meridiano de Greenwich, que España cambió por los de Berlín en 1940, al considerarlo más productivo.

Ignacio Buqueras ha apostado por reducir el tiempo del almuerzo a media hora o 45 minutos, "suficiente para una sana dieta mediterránea", y preparar "adecuadamente" las reuniones, fijando un horario de inicio y de conclusión, así como exigir puntualidad porque "nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie" y "a veces, el puntual es el pagano, el que está perdiendo el tiempo".

También ha abogado por cambiar el horario 'prime time' de las televisiones y ha hecho hincapié en que "somos el país europeo que menos duerme", lo cual afecta a la productividad y la salud.

TRABAJAR PARA VIVIR

"No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir", ha hecho notar el co-autor de 'Dejemos de perder el tiempo', quien ha subrayado que "no todo es necesario, no todo es urgente y hay una escala de prioridades".

"Hay que vencer todos los recelos", ha dicho Buqueras, quien ha opinado que "desde la misma escuela se tendría que fomentar", recalcando que España es líder en fracaso escolar, baja natalidad y separaciones, de forma que racionalizar los horarios "tendría que ser la primera medida de todos los Gobiernos".

Aunque ningún líder político se ha opuesto, no han impulsado apenas esta medida, ha lamento el experto, emplazando a hacer "pedagogía" para que lo lleven a cabo. Los acuerdos firmados en 2015 por PSOE y Cs y por PP y Cs recogen esta medida, ha celebrado Buqueras, quien ha concluido afirmando que "todo es empezar a andar".

Buqueras ha presentado el libro este jueves en Zaragoza, en la sede social de CEPYME Aragón, junto con la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente, y el presidente de la organización empresarial, Aurelio López de Hita.

