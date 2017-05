Sánchez se posiciona en contra de la maternidad subrogada y la equipara a la prostitución

El ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se ha posicionado este jueves en contra de la maternidad subrogada, ya que a su juicio supone una utilización del cuerpo de la mujer equiparable al de la prostitución y la trata.



"No estoy a favor de utilizar el cuerpo de la mujer para la prostitución, para la trata, ni para la maternidad subrogada", ha afirmado el candidato socialista en un acto con una treintena de feministas activistas, en el que ha recibido el apoyo de Carlota Bustelo, considerada uno de los pilares del feminismo actual.



Sánchez es el único candidato a la Secretaría General que ha expresado su posición sobre este asunto -y que la recoge en su proyecto político "Por una nueva socialdemocracia", mientras que Susana Díaz y Patxi López no lo han hecho, ni la ponencia marco del 39 Congreso Federal del PSOE recoge una idea clara al respecto.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: