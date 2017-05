La Policía alerta de una estafa con castings falsos de 'Gran Hermano 18' y 'La Voz'

La policía ha alertado de varios intentos de estafa en los que se utilizaba castings como los de Gran Hermano 18 o La Voz como reclamo para que los usuarios llamaran a teléfonos de tarificación especial o bien introdujeran sus datos personales para usos que aún se desconocen, aunque podrían ser el primer paso para estafas posteriores.

"¡¡No te imagines ya en el confesionario!! Este no es un mensaje de @ghoficial", decía la cuenta de la Policía Nacional en un tuit, en el que además recordaba que "no llames a un tfn de alta tarificación 806. #Estafa"

En otro mensaje en la misma red social, la Policía también ironizaba con el tema: "Ni te va a llamar el súper al confesionario, ni se va a girar ningún coach. Estos casting son #falsos solo quieren robar tus datos #NoPiques".

Según recogía La información, desde Mediaset, dueña de Telecinco, han recordado que el acceso a los casting se produce sólo desde las páginas oficiales de esos programas. "No sabemos aún si únicamente se dedican al tráfico de datos o existan líneas que vinculen directamente a los estafados a suscripciones o servicios externos", aseguraba la Policía.

No es la primera vez que se utilizan las ganas de los espectadores de participar en su programa o serie favoritas como gancho para una estafa. La serie Juego de Tronos ya sufrió una estafa similar cuando algunos delincuentes crearon una web falsa del casting para la ficción de la HBO en la que tras llamar a un número de tarificación oficial sólo informaban del teléfono de la productora.

Ni te va a llamar el súper al confesionario👁 Ni se va a girar ningún coach🎤 Estos casting son #falsos solo quieren robar tus datos #NoPiques pic.twitter.com/SWgp2lnWo2 — Policía Nacional (@policia) 11 de mayo de 2017

¡¡No te imagines ya en el confesionario!! Este no es un mensaje de @ghoficial.

OJO y no llames a un tfn de alta tarificación 806. #Estafa pic.twitter.com/Ux0qS6SMKQ — Policía Nacional (@policia) 17 de mayo de 2017