Pedro Almodóvar inaugura como jurado la primera alfombra roja de Cannes

El cineasta y productor español Pedro Almodóvar inauguró este miércoles la primera alfombra roja del Festival de Cannes, acompañado de los miembros del jurado que le ayudarán a otorgar la Palma de Oro de esta 70 edición.

La apertura del certamen dejó ver por el mediático tapiz a las primeras grandes estrellas de las muchas que la organización ha prometido en el año en que se celebran sus primeras siete décadas de historia.

Jessica Chastain con un vestido negro palabra de honor y Will Smith, ambos integrantes del equipo de Almodóvar, arrancaron algunos de los mayores gritos de los fans, que también se deleitaron con Uma Thurman, presidenta de la sección oficial Una Cierta Mirada.

"Estoy muy emocionado de estar aquí, muy contento", señaló a su llegada al Palacio de Festivales el director español, de quien la también española Rossy de Palma dijo que se encontraba "resplandeciente".

El elenco español lo completó Victoria Abril, que se atrevió con un colorido vestido de inspiración étnica y el pelo recogido con numerosas trenzas coronadas por un voluminoso tocado circular.

Jóvenes y veteranos

Entre las actrices más jóvenes, Lily-Rose Depp, que llegó acompañada del director iraní Asghar Farhadi, o Elle Fanning, que compite este año en The Beguiled, de Sofia Coppola, y fuera de competición presenta How to Talk to Girls at Parties, de John Cameron Mitchell.

Y entre las veteranas, Julianne Moore, con un vestido rojo de tirantes y transparencias, que desfiló por la Croisette la víspera de que se proyecte en competición oficial Wonderstruck, de Todd Haynes.

La veteranía también llegó de la mano de la estadounidense Susan Sarandon, con pelo suelto y gafas de sol, que dijo sentir como un honor haber sido invitada para esta edición.

Cannes, según señaló, fue al principio "en cierto sentido una fiesta francesa", y con el paso de los años "se ha convertido en un festival mucho más grande e importante desde un punto de vista comercial".

Entre los últimos en llegar estuvieron los integrantes de la película de apertura, la francesa Les Fantômes d'Ismaël, en la que Arnaud Desplechin ha reunido como trío protagonista a Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg y uno de sus actores fetiche, Mathieu Amalric.

Cotillard, de negro, y Gainsbourg, con un vestido plateado de manga larga y minifaldero, contribuyeron a llenar de glamour una velada en la que también participaron los estadounidenses Adrien Brody y Robin Wright, que presenta mañana fuera de competición su cortometraje The Dark of the Night.