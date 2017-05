El PSOE acusa al Gobierno de "abandonar a su suerte" al sector minero

Palomo ha defendido una moción en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que reclamaba al Ejecutivo del PP que incentive la producción de carbón autóctono y cumpla con el marco de actuación de la minería 2013-2018. Finalmente, el PP ha votado en contra y ha impuesto su mayoría absoluta, mientras que Unidos Podemos y ERC se han abstenido.

El PP ha planteado una enmienda que, a juicio del senador socialista, "descafeinaba por completo la moción presentada". Sobre lo propuesto por el PP, Graciliano Palomo ha indicado a la portavoz popular que "las partidas presupuestarias estarán en los Presupuestos, pero no llegan ni a las empresas, ni a los ayuntamientos, ni a las comarcas mineras".

"No podemos admitir que en el año 2017 no se haya iniciado el marco 2013-2018, que debería haberse ejecutado ya en un 90 por ciento. Tampoco podemos admitir que no se mencionen a las centrales térmicas de Compostilla y Andorra cuando ya se ha anunciado que se cierran", ha aseverado.

Palomo ha insistido en que "necesitamos un compromiso mucho mayor del Gobierno y del PP. No se garantiza ningún compromiso serio y fehaciente con las comarcas mineras y con las empresas y los trabajadores".

Ha asegurado, asimismo, que "al Gobierno le corresponde tomar una decisión estratégica y dejarse de maniobras de despiste. O bien opta por el carbón o por que se cierren las centrales térmicas en 2020. No hay margen para teorizar. No tomar una decisión provocará que las centrales de Compostilla y Andorra vayan inevitablemente al cierre y los socialistas nos oponemos completamente", ha dicho tajante.

"HAY TIEMPO SI HAY VOLUNTAD POLÍTICA"

Graciliamo Palomo ha agregado que "si el Gobierno no anuncia, de manera inmediata, que opta por que estas centrales cumplan con la directiva europea de emisiones industriales es que está optando por que se prorroguen las centrales nucleares a medida que van cumpliendo años".

"Y si cierran la mayoría de las centrales de carbón, nos dirán que no queda mas remedio que renovar las nucleares para tener producción eléctrica asegurada. Desde el PSOE les pedimos que imiten al Gobierno alemán, que busquen una solución de consenso y les exigimos que cumplan con su obligación de Gobierno, aseguren el futuro de cientos de trabajadores y paralicen y desautoricen el cierre de Compostilla y Andorra. Hay tiempo si hay voluntad política", ha remarcado.

El senador por León ha detallado que la moción original socialista proponía al Gobierno adoptar las decisiones necesarias que permitan el mantenimiento de una producción de carbón autóctono competitiva que asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica, ya que el carbón continua siendo necesario para garantizar la seguridad del suministro y la estabilización de precios de la energía complementariamente al desarrollo de las fuentes de energías renovables.

INCENTIVO A LA INVERSIÓN

También se pedía al Ejecutivo que asegure una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica (un 7,5 por ciento para el carbón nacional) y tramite, de forma urgente, la orden por la que se regula el incentivo a la inversión para la mejora medioambiental y la desnitrificación de las emisiones en instalaciones de producción de electricidad con carbón autóctono, como es el caso de Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

Además, que se retome e impulse los proyectos de Captación, Secuestro y Almacenamiento de CO2 (Ciudad de la Energía) para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Acuerdo de París.

A través de esta moción, los socialistas también proponían al Gobierno que aplique una bonificación tributaria en el Impuesto Especial sobre el carbón en las empresas que cumpla con requisitos medioambientales y de mantenimiento de puestos de trabajo para compensar la desventaja competitiva del carbón nacional.

Por otra parte, se recalca la necesidad de negociar con la UE la continuidad de las exportaciones mineras viables y competitivas más allá del 2018, tal y como ha reclamado el Consejo Económico y Social Europeo en un informe reciente, sin obligación de devolver las ayudas públicas recibidas.

Por último, Graciliano Palomo ha solicitado al Ejecutivo que convoque, de forma urgente, la Comisión de Seguimiento creada en el marco de Actuación 2013-2018 y que ha sido reiteradamente demandada por los agentes sociales para implementar todas las medidas anteriores.

