Este miércoles se ha presentado oficialmente en Madrid eCooltra, una empresa de motos eléctricas por minutos.

Aunque ya lleva en la capital de España unas semanas en funcionamiento es ahora cuando se da a conocer a los medios. No es la primera ciudad española en la que está ya que se lanzó previamente en funcionamiento en Barcelona hace un año aproximadamente. En Madrid aterriza este servicio con 280 motos eléctricas y nos confirman desde eCooltra que al final de año aumentará el número de motos (en Barcelona ya hay 360).

Motos conectadas

Para utilizar las motos hay que descargarse la aplicación gratuita eCooltra, disponible en iOS (descarga en Apple Store) y Android (descarga en Google Play). Una vez instalada, tendrás que registrarte como usuario (no olvides meter el código mdpqh para tener 30 minutos gratis de uso) y hacer una captura de tu DNI y tu permiso de circulación (que permita conducir vehículos de 50 cc como mínimo) -que tendrán que validarte desde la empresa por correo-, además de dar un número de tarjeta de crédito para que te cobren los viajes que hagas. En este sentido el proceso es muy parecido al servicio de coche compartido de Car2Go o Emov.

Cuando tengas el registro hecho y el carné aceptado, tendrás a tu disponibilidad un mapa con un área de 24 kilómetros cuadrados en el caso de Madrid donde verás todas las motos, equipadas con GPS, 3G y bluetooth. Tienen una zona disponible limitada: En Madrid va de norte a sur desde Plaza de Castilla hasta Atocha. Por el oeste el límite es la calle Bravo Murillo y la M-30 por el este. Cuidado porque debido a la poca potencia de las motos, no está permitida su circulación por la M-30.

* La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (d) y la delegada del Área de Gobierno de Medioambiente y Movilidad de Madrid, Inés Sabanés (i), estuvieron presentes en la presentación.

El coste del servicio es de 0,24 €, más caro que Emov (0,19 €) y Car2Go (0,21 €). Sin embargo, en eCooltra lo justifican de una forma: "en realidad hay que ver el viaje y su duración. En Car2Go y Emov la duración del viaje es mayor por la búsqueda de aparcamiento. En nuestro caso la media es de unos 3 euros por trayecto y 15 minutos de viaje". Quince también son los minutos de reserva que tendrás hasta que llegues al vehículo. Dichos minutos no te los cobrarán.

Características del vehículo

La moto es una Govecs GO! S1.5. La capacidad de sus baterías es de 2,2 kW/h, su potencia es de 4 kW y tiene un par motor de 54 Nm. Su velocidad máxima limitada es de 45 km/h. Los ciclos de recarga de las baterías, según ha comentado la empresa a este diario es de 800. Utiliza unos neumáticos delanteros y traseros 130/60 - R13. La altura del asiento es de 79 cm y pesa 118 kg. Pueden viajar dos personas.



Primeras impresiones



He podido probar el servicio en dos ocasiones: la primera vez recorrí 2 km en 14 minutos. En la segunda recorrí 2,3 km en 12 minutos. En ambos trayectos la sensación fue la misma: falta de potencia y cierta inseguridad en ciertos momentos por no poder recurrir a esa potencia. Cualquiera que observe cómo arranca una de estas motos en ciudad verá que el conductor tarda en alcanzar una velocidad de crucero aceptable (y estoy hablando de ir en ciudad solamente). De hecho, hablando hoy con Timo Buetefisch, CEO de Cooltra, empresa que gestiona este servicio de motos eléctricas, me confirmó que efectivamente conoce esta limitación y me ha comentado que la empresa estudiará esta situación. Sin embargo, "es política de empresa tener esta potencia en las motos ya que nos preocupan mucho los accidentes de moto y reduciendo la velocidad y la potencia conseguiremos una menor siniestralidad. De hecho, por esta misma razón de la seguridad, el servicio está limitado a una franja horaria: entre la 1 y las 6 am no se pueden conducir estas motos. Además de que nos preocupa que la gente salga de fiesta y utilice nuestras motos después, hemos comprobado que la cantidad de usuarios que solicita las motos por la noche es mucho menor. Por eso no ofrecemos el servicio en esa franja horaria" asegura Buetefisch.



La sensación tras probar la moto es que falta potencia y esto provoca cierta inseguridad durante la marchaLa moto es fácil de conducir si alguna vez te has montado en algún ciclomotor o si sabes ir en bicicleta. No tiene mayor complicación. Sin embargo, sí que resultará más difícil para ciertas personas llegar al suelo o incluso mover la moto en parado montados sobre ella. La altura del asiento es de 790 mm; esto sumado a que la base para colocar los pies durante la marcha es ancha (aún no he podido medirla) hace que no sea del todo sencilla apoyar los pies para sujetar adecuadamente la moto. De hecho, durante la prueba una mujer de una altura de 1,65 m se montó en una de las motos y lo primero que dijo fue que le resultaba un poco incómoda la altura al suelo. Mi sensación fue la misma incluso midiendo 1,78 metros como es mi caso.



En parado y bajados del vehículo, la moto es fácil de manejar y subir al caballete. En circulación, una vez que ya consigues la máxima velocidad disponible de 45 km/h el manejo es muy sencillo e intuitivo. Esta moto eléctrica agarra bastante en las curvas, es estable a la par que silencionsa, como suele ser normal en un vehículo eléctrico (más allá del ruido que hace el neumático durante su giro y su roce con la carretera).



Salvo el detalle (importante) de la potencia, el servicio es interesante como complemento a Car2Go y Emov. Sobre todo, y es un hecho, la diferencia entre utilizar el coche compartido y tener que aparcar en el centro y hacerlo con la moto y no perder tiempo (y dinero) en aparcar es muy destacable.



El seguro y las sanciones



En arpem.com recogen en una información lo que cubre el seguro de eCooltra. Con la tarifa de 0,24 €/km existe un seguro a todo riesgo con franquicia de 500 euros que puede reducirse a 99 euros pagando 0,29 euros por kilómetro recorrido. Es decir, si el conductor tiene un accidente, los primeros 500 euros o 99 euros, según la modalidad, correrán a cargo del mismo. De igual modo ocurre en caso de robo.



Además, el seguro de eCooltra cubre los daños personales de conductor y pasajero. Es un seguro de asistencia médica que cubre hasta 6.000 euros las lesiones de ambos.



También hay que tener en cuenta que en los términos y condiciones vienen especificados los costes de los daños de la moto según su naturaleza (información de los términos y condiciones de uso en PDF). Por ejemplo, los dos cascos que lleva incluidos (uno en el baúl tamaño M y otro en el cofre tamaño L), el baúl y la entrada USB de la moto no están cubiertos por el seguro por lo que es el usuario el que deberá cubrir con 75 euros cada uno de ellos. Sin embargo, para aquellos que consideren oportuno llevarse el casco, tienen que saber que la moto tiene un sensor dentro del cofre que no permitirá su cierra a través de la app si no está el casco en su interior.