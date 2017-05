Cristina Cifuentes: "Tengo una cuenta corriente con 900 euros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que le quedan 900 euros en su cuenta corriente y ha negado tener propiedades al ser cuestionada en los programas Al Rojo Vivo y en Las mañanas de Cuatro en sobre el informe de la Guardia Civil conocido el pasado martes que pedía su imputación en la trama Púnica por sospechas de cohecho y malversación.

Soy una persona honrada que vive de alquiler "No tengo pisos, no tengo áticos, no tengo acciones, no tengo nada... Yo vivo de mi sueldo y de hecho en mi cuenta corriente debo de tener unos 900 euros", ha declarado la presidenta regional en Las mañanas de Cuatro.

Cristina Cifuentes: "Tengo 900 euros en mi cuenta". Pues menuda gestora tiene la Comunidad de Madrid, con lo que cobra y no tiene un duro 😳 pic.twitter.com/DBo4sE7mGM — Subversivos_ (@subversivos_) 17 de mayo de 2017

En la misma línea, y en entrevista con Al Rojo Vivo, la líder del PP madrileño ha afirmado que el dinero que le queda en la cuenta responde a que acaba de terminar de pagar el máster de su hijo. “Soy una persona honrada que vive de alquiler y que no tiene propiedades”, ha dicho.

"Siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil"

Antes, en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, Cifuentes ha dicho que respeta el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) y ha defendido que el hecho de que pueda estar en desacuerdo con un informe "no significa que vaya a cuestionar la labor de la Guardia Civil".



En el documento del pasado 1 de marzo, la Guardia Civil le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.



"Siempre, siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y siempre voy a defender la labor de la UCO. Eso no quita que en la UCO, que está formada por personas, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se pueda cometer errores", ha indicado Cifuentes, quien ha insistido en que ella, "por su puesto, respeta todo el trabajo" de la UCO.

"No tienen revelancia jurídica"

En cuanto al contenido del informe, ha sostenido que considera que "se emiten una serie de juicios de valor que no tienen relevancia jurídica".



A este respecto, ha precisado que es su opinión y ha remarcado que la "comparte también el juez, que es a quien corresponde hacer una calificación jurídica de los hechos".



La también presidenta del PP de Madrid ha dicho que si se siente verdaderamente orgullosa de algo en su vida es de haber sido jefa de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.



"Sé el magnífico trabajo que hacen y el que pueda estar en desacuerdo con un informe que ha elaborado un agente de la Guardia Civil no significa que vaya a cuestionar la labor de la Guardia Civil", ha afirmado Cifuentes, quien ha relatado que estos días ha recibido muchos mensajes y llamadas de guardias civiles manifestando su apoyo y diciendo que no tienen "ninguna duda" de su honradez.



Preguntada por sus palabras diciendo que no cree en las casualidades, en referencia a que el informe se haya conocido cuando esta sobre la mesa el debate sobre una moción de censura, ha dicho que ella no señala a nadie.



"Simplemente digo que en las causalidades no creo y en política muchísimo menos. No creo en las casualidades. Cada cual que saque sus propias conclusiones", ha insistido Cifuentes, quien no ha querido entrar en si se trata de 'fuego amigo'.



"No voy a hacer hipótesis de ninguna clase. No sé de dónde viene esto", ha remarcado la dirigente popular, quien ha reivindicado su trayectoria política "amplia y limpia". "A mí se me pueden criticar muchísimas cosas pero nadie puede poner en cuestión, y yo no lo voy a permitir, mi honradez, mi honorabilidad y que yo no he hecho nunca nada ilegal", ha zanjado.