Risto habla sobre sus comienzos con Laura Escanes y confiesa que sufrió 'bullying'

El presentador y publicista Risto Mejide ha sacado su lado más humano y sentimental este domingo, durante la emisión del programa Planeta Calleja de Cuatro.

En Ciudad del Cabo, donde Jesús Calleja llevó a Mejide y a su futura esposa, Laura Escanes, el polémico showman habló sin tapujos sobre cómo se enamoró de su actual pareja.

"Yo salía de una relación. Dejé de seguir a esa persona en una red social y los medios se hicieron eco . Me molestó tanto que esa noche que busqué en Instagram a las diez tías más buenas, para que así la prensa no supiese si estaba con alguna o no", relató Mejide.

Escanes "era la única que puso un link a sus textos. Empecé a leerlos a las 2 de la mañana y estuve hasta las 5", confesó el presentador con su pareja al lado.

Risto también habló de su etapa más oscura en su infancia, cuando recibió el bulling de sus compañeros. "En el colegio nunca llegaron a zurrarme, pero me hacían una cosa que se llamaba la 'vaca'. Me cogían entre varios, me abrían las piernas y me chocaban contra una farola. Eso me endureció", relató emocionado.

Afortunadamente, el publicista supo sobreponerse y llegar a ser el personaje televisivo de hoy en día que, este fin de semana, contraerá matrimonio con Laura Escanes.